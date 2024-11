Ministar Primorac potvrdio: Podiže se prag za ulazak u sustav PDV-a na 60.000 eura

Ministar financija Marko Primorac potvrdio je da se prag za ulazak u sustav PDV-a podiže na 60.000 eura, naglasivši da će to biti dobar iskorak za male gospodarstvenike, posebice u ranim fazama razvoja poslovanja. "Podizanje praga za poduzetnike za ulazak u sustav PDV-a na 60 tisuća eura je rezultat niza konzultacija. (...) Smatramo da će to biti dobar iskorak, posebno za male gospodarstvenike, koji su u ranim fazama razvoja poslovanja", rekao je Primorac u središnjem Dnevniku HRT-a.

Dodao je kako je potrebno štititi integritet PDV-a kao najizdašnijega poreznog prihoda te da se ta granica "ne može povećavati unedogled". Hrvatska narodna stranka (HNS) priopćila je ranije u srijedu da je prihvaćena zajednička inicijativa HNS-a i Hrvatske socijalno-liberalne stranke (HSLS), temeljem koje je Domovinski pokret (DP) podnio amandman na Zakon o PDV-u kojim se predlaže povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a na 60.000 eura.

U HNS smatraju da je u uvjetima aktualnih inflatornih pritisaka povećanje praga na 60.000 eura veliki iskorak prema jačanju malog i srednjeg poduzetništva koje će im pomoći da rade u povoljnijim uvjetima, smanje operativne troškove i više ulažu u razvoj poslovanja. "Vjerujemo da će ova mjera značajno doprinijeti stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja i otpornosti poduzetnika na tržišne izazove", poručio je Lukačić.

Primorac je također rekao da bi rast BDP-a, osobito kad je potaknut većom potrošnjom, mogao dovesti do blagog povećanja cijena dobara i usluga, zbog veće potražnje na tržištu. Zahvaljujući ponajviše rastu potrošnje i investicija, hrvatsko gospodarstvo poraslo je i u trećem tromjesečju ove godine, već 15. kvartal zaredom, za 3,9 posto na godišnjoj razini, brže nego u prethodnom kvartalu. Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je srijedu prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u trećem tromjesečju realno porastao 3,9 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

"Kad se usporedimo s drugim članicama EU-a to je po sadašnjim podacima najveći rast u trećem kvartalu. To nas veseli. Vesele nas i investicije", rekao je Primorac, dodavši da je to odraz i ulaganja države, uz ostalo i u kontekstu ispunjavanja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Napomenuo je da je porast potrošnje velikim dijelom rezultat i mjera Vlade - paketa pomoći, porezne politike pa posljedično tomu i rasta plaća.

