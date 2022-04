Ministar Paladina ne zna kako je zaradio prvi milijun: 'Neću supruzi povećati plaću, to su moje privatne stvari'

Ministar Ivan Paladina u čije je ruke "pao" resor zadužen za obnovu nakon potresa ustvrdio je kako mu je jasno da su ljudi izgubili povjerenje i da je jedini način da se to povjerenje vrati da vide svojim očima više stotina gradilišta do kraja ljeta.

- Siguran sam da je jedini način da se povjerenje vrati to da oni vide svojim očima više stotina gradilišta do kraja ljeta. Moj posao su gradilišta, moj posao je obnova - rekao je Paladina za Dnevnik.hr te je dodao da će voditi računa o svim relevantnim činjenicama kad je riječ o zamjenskim stanovima.

- Obradili smo nešto više 15 posto zahtjeva. Da danas obradimo još 20 posto, to ne bi ubrzalo obnovu jer donošenje odluka sa strane ministarstva nije usko grlo za provođenje obnove. Nije upitno da ne možemo biti zadovoljni dinamikom donošenja odluka, napravit ćemo unaprjeđenje kako bi udvostručili i utrostručili dinamiku donošenje odluka. Ne možemo dozvoliti da se odluke donose sljedećih nekoliko godina, rekao je Paladina i naveo da je u zadnjem tjednu doneseno više od 140 odluka.

Imovinska kartica ministra Paladine: Ratu kredita plaća 51.000 kn mjesečno, ima dva stana u Zagrebu i 45 građevinskih zemljišta

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Imovinska kartica

Na pitanje o imovinskoj kartici navodi kako se "svako jutro fokusira samo na obnovu".

- Znao sam i bio sam svjestan u trenutku kad objavim imovinsku karticu ću morati odgovarati na pitanja o tome. Na to trošim određeno vrijeme, no i to će proći, a bez obzira na to fokusiram se i bavim obnovom - kazao je Paladina, a za prvi milijun kaže da ne zna kako ga je zaradio.

Navodi da supruzi neće povećati plaću te da je spreman ako mu DORH pokuca na vrata.

- Bilo bi van svake pameti da sam se odlučio prihvatiti ovu ponudu, a da je moja imovina i imovina moje supruge upitna - kazao je za Dnevnik.hr i dodao da nije imao plaću 50.000 kuna nego prihode. Na pitanje zašto je otišao na manju plaću kaže kako ga to pitanje - žalosti.

- Jako malo ljudi u našem društvu si teško može pojmiti da je netko tko je zaradio dovoljno, spreman odlučiti i prihvatiti se zadaće za ljude koji su ostali bez svojeg konfora", rekao je i dodao da je to danas normalno pitanje, no da su prije ljudi žrtvovali puno više od toga.

VIDEO: Davor Božinović o velikoj akciji policije