Ministar Fuchs o novom polugodištu: Online nastava nije dobra. Otvaranje škola teče za sada po planu

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs gostovao je u emisiji Večernjeg TV-a u kojem je govorio o situaciji s koronavirusom, situaciji u školama. Emisiju je vodila Lana Kovačević. Ministar je sudjelovao na sastanku koji je organizirao Regionalni ured Svjetske zdravstvene organizacije gdje su prisustvovale neke zemlje koje su predstavile svoje modele.

"Određeni broj zemalja predstavio je svoje modele koji su vrlo različiti. Naš pristup prilično je sličan Njemačkom koji je cijelo vrijeme funkcionirao tako da škole cijelo vrijeme nisu zatvarane bez obzira na bitno strože mjere koje su ranije primjenjivane nego u Hrvatskoj", kazao je Fuchs. Rekao je da su na sastanku predstavili na koji se način odvija škola u Hrvatskoj te naglasili da najviše imamo nastavu 'licem u lice'. "Kazali smo da unatoč tome da nam se škole nisu pretvorile u mjesta širenja zaraze i da su mjere u školama pridonijele tome da se to nije dogodilo", rekao je.

Video: Ministar Fuchs: Otvaranje škola teče za sada po planu

"Mi smo predstavili kako to kod nas funkcionira i prikazao sam to preliminarno istraživanje u Gradu Zagrebu koje mi predstavljamo kao preliminarno i na temelju toga se otvaraju pretpostavke ali se ne može jednoznačno zaključivati", kazao je Fuchs. "To je jedan uzorak, vjerojatno bi rezultat ako bi se uzelo i pedeset škola bio isti, no ja to ne mogu izreći dok to ne bude provedeno na znanstveno relevantnom broju ispitanika", kazao je.

Online nastava nije adekvatna

"Ovakvim pristupom i upravljanjem osnovnih i srednjih škola, Sveučilišta su to odradili već prije, uspjeli smo završiti polugodište s više, manje nastavom licem u lice jer online nastava nikako nije ono što je adekvatno ni dobu niti bilo kojem obliku nastave koji mora djeci i mladim ljudima dati temeljna znanja. Online nastava je kvalitetnija u kasnijim cjeloživotnim nastavama. To da ćemo mi imati apsolutno online nastavu cijelo vrijeme to ne bi bilo nikako dobro", kazao je Fuchs.

Zahtjev nastavnika za nadoknadom

"Zahvalit ću se svim učiteljima i ravnateljima, ali i odgajateljicama i odgajateljima, i to su svi ljudi koje rade u sustavu. Sindikati su došli sa svojim prijedlozima. Njihove zahtjeve ja mogu razumjeti, no htio bih naglasiti što se tiče dodatnih naknada, mislim da je malo prerano razgovarate o nekim konkretnim brojkama. Sva prava po kolektivnom ugovoru bit će ispoštovana", kazao je Fuchs.

Što je s početkom drugog polugodišta?

"Mi nismo niti napustili model u kojem se svaka županija ili grad odlučuje na pojedine modele. Razgovarali smo sa svim županima i oni su donosili svoje odluke. Od 14. 12. će gotovo svi prijeći na online. Ranije smo presložili zimske praznike i oni su produženi. Jučer je javljeno da je Njemačka produžila praznike. Ja se nadam da će mjere dodatno pomoći zaustavljanju epidemije. Otvaranje škola teče za sada po planu, a nadajmo se da će se epidemiološka situacija u Hrvatskoj promijeniti", zaključio je ministar.