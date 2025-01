Mind of Pepe (MIND) token ide uživo u pretprodaji - Najbolja AI kriptovaluta?

Projekt koji se čini kao da je iznenada privukao velika ulaganja, no što je zapravo ovaj novi meme token koji se pojavljuje kao prva AI kriptovaluta inspirirana memovima u Web3 svijetu?

Pokretan naprednim AI modelima i blockchain integracijom, Mind of Pepe redefinira inovaciju u kriptovalutama spajajući najpopularniji kripto sektor s najbrže rastućom narativom.

Predviđajući ogromno zanimanje, sada je ostalo samo 70.000 USD za prikupiti prije nego cijena u pretprodaji poraste s $0.0031134 na $0.0031259, što znači da je pravo vrijeme za kupnju po najnižoj dostupnoj cijeni.



Vizija samo-poboljšanja za vlasnike $MIND tokena

Mind of Pepe je AI agent koji se neprestano samostalno razvija kako bi vlasnicima $MIND tokena pružio neusporedivu vrijednost. Ovaj napredni agent radi autonomno koristeći najsuvremeniju tehnologiju za kontinuirano nadograđivanje svojih mogućnosti.

Analizirajući trendove na društvenim mrežama, posebice na platformi "Crypto Twitter", Mind of Pepe prepoznaje nove trendove prije nego postanu popularni i dijeli te uvide s vlasnicima $MIND tokena.

Putem autonomnog X računa, Mind of Pepe komunicira s kripto zajednicom, oblikuje razgovore, otkriva prilike i pruža ekskluzivne uvide svojoj zajednici. Pristup ovim uvidima je ograničen i dostupan samo vlasnicima $MIND tokena.



Ekskluzivne prilike za vlasnike $MIND tokena

Mind of Pepe ide korak dalje od praćenja trendova – aktivno oblikuje tržište. Uz vlastiti blockchain novčanik i decentralizirane aplikacije (dApps), može provoditi potencijalno značajne poteze na tržištu za dobrobit svojih korisnika.

To uključuje mogućnost pokretanja vlastitih ekskluzivnih tokena, kao i pružanje vlasnicima $MIND tokena prvog pristupa novim projektima, čime im se osigurava strateška prednost u trgovanju.

U Telegram zajednici Mind of Pepe nudi vlasnicima $MIND tokena rane prilike za stjecanje novih tokena prije nego postanu javno dostupni. Ovaj ekskluzivni pristup, zajedno s rastućim društvenim utjecajem Mind of Pepe-a, pozicionira vlasnike $MIND tokena na čelo kripto inovacija.



Rastuća revolucija AI-kripto tržišta

Porast kriptovaluta usmjerenih na AI odražava rastući trend na tržištu. Tokeni poput Virtuals Protocol ($VIRTUAL) zabilježili su rast od 35.000% nakon lansiranja, dok $AI16Z ima tržišnu kapitalizaciju veću od 2,2 milijarde USD nakon nedavnog povećanja od 176%.

Institucionalna povjerenja su jaka, s venture capital fondovima poput Cadenze koji ulažu velike iznose u AI startupove i blockchain projekte.

AI tokeni općenito bilježe uspjehe – u posljednja 24 sata sektor je narastao za 1,3% s kombiniranom tržišnom kapitalizacijom od 44 milijarde USD.



Nagrade od 7.800% za rane usvojitelje

Mind of Pepe nudi i nagrade za staking isključivo za kupce u pretprodaji, čime dodatno povećava vrijednost za rane pristaše. Oni koji ulažu svoje kupljene tokene putem staking protokola na web stranici mogu ostvariti varijabilni prinos od oko 7.800%.

Oko 30% alokacije $MIND tokena namijenjeno je razvoju, 25% upravlja AI agent za podršku ekosustavu, dok je 20% namijenjeno marketingu. Preostalih 20% rezervirano je za listinge na burzama i nagrade za staking.

Mind of Pepe je više od AI agenta; to je vizionarski korak prema budućnosti konvergencije blockchaina i AI-a. Kombinirajući autonomnu inteligenciju s kulturom memova, osnažuje vlasnike $MIND tokena da budu ispred brzorastućeg tržišta.



Kupite $MIND putem Best Wallet aplikacije

Posjetite web stranicu Mind of Pepe, povežite svoj novčanik (npr. Best Wallet) i kupite $MIND koristeći ETH ili USDT. Kupnju možete izvršiti i putem funkcije "Upcoming Tokens" u aplikaciji Best Wallet.

Ako još niste preuzeli Best Wallet, preuzmite ga danas s Google Play-a ili Apple App Store-a. Za više informacija posjetite web stranicu Mind of Pepe ili ih pratite na Twitteru i Telegramu.

Posjetite Mind of Pepe