Milosrdnice grade prihvatilište za onkološke bolesnike

Kamen temeljac prvog prihvatilišta za onkološke bolesnike u Hrvatskoj polaže se u subotu u krugu samostana Milosrdnih sestara sv. Križa na zagrebačkom Vrhovcu, a već krajem listopada sljedeće godine ono bi trebalo primiti prve bolesnike koji dolaze u Zagreb na kemoterapije i zračenja, zajedno s njihovom pratnjom.

Na kemoterapiji

Kako doznajemo od sestre Finke Tomas, poglavarice samostana i voditeljice projekta budućeg prihvatilišta, zgrada na dva kata imat će kapacitet za smještaj tridesetak osoba. U prizemlju će imati restoran, odnosno kuhinju s blagovaonicom, dvoranu za 70 ljudi i kapelicu. Na prvom katu bit će deset dvokrevetnih soba, a na drugom sedam jednokrevetnih, koje u svakom trenutku mogu biti dvokrevetne jer im se mogu dodati pomoćni kreveti. Na drugom će katu biti i soba dežurnog, jedna soba za osobe s invaliditetom, a na svakom katu i čajna kuhinja. Sve će sobe imati mokri čvor.

– Bit će to miran prostor kakav treba bolesnicima, da se smire dok njihov organizam prima lijek, a uz njih će biti njihova pratnja. Prvenstveno pritom mislimo na onkološke bolesnike i djecu iz Klaićeve – kaže sestra Finka. Milosrdne sestre sv. Križa objekt vrijedan 2,6 milijuna eura grade uz podršku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, koje će osigurati dio novca, dok će se dio namaknuti od donacija putem donatorskih večeri i humanitarnih koncerata. Jedan od dobrotvornih koncerata je Božićni koncert u Dubravi 29. prosinca, na blagdan Svete obitelji, u crkvi sv. Ivana XXXIII.

Nova zgrada prihvatilišta niknut će na mjestu starih samostanskih gospodarskih zgrada, gdje su nekoć bili kokošinjci, staklenici i radionice, a u novije vrijeme skroman smještaj za malobrojne pacijente.

– To su bile dvije sobice s čajnom kuhinjicom, pacijenti su to nazivali mali stan. Zgrada je bila stara i trošna i nije bilo puno mjesta, a nas stalno zovu pacijenti koji dolaze u Zagreb na liječenje, pitaju za smještaj i boravak jer smještaj je skup, pa još ako traje više dana... Često su to bolesnici koji nakon operacije dolaze na kemoterapiju ili zračenje, a najčešće nas zovu roditelji djece koja se liječe u Klaićevoj jer, iako Klaićeva ima stan za smještaj roditelja i djece, on je malog kapaciteta pa često jednostavno nema mjesta za sve kojima treba smještaj. Potrebe su zbilja velike, bolesni ljudi moraju prespavati u Zagrebu ili boraviti tu neko vrijeme i onda su zbog toga u teškoj situaciji. Dugo smo razmišljali što napraviti. Prvo smo htjeli obnoviti postojeću staru zgradu, međutim, rečeno nam je da su joj temelji loši. Zahvaljujući Ministarstvu regionalnog razvoja, odvažili smo se na gradnju nove zgrade. To je velika stvar, sami sigurno ne bismo mogli – ispričala nam je sestra Finka.

Besplatan smještaj

Ideja je da se smještaj ne naplaćuje i da je besplatan, a da korisnici, ako žele i ako su u mogućnosti, ostave nešto, kako bi sestre mogle namirivati hranu i režije za sve koji će tamo boraviti. Tako je posljednjih desetak godina funkcionirao i dosadašnji stari smještaj, čija lokacija također ide na ruku bolesnicima jer je na desetak minuta od Klinike za tumore u Ilici, KBC-a Sestre milosrdnice i Kliničke bolnice Sveti duh.

S izvođačem radova ugovor je potpisan na godinu dana, a na strmom terenu Vrhovca već su postavljeni potporni zidovi, kako ne bi došlo do odrona, pa bi zgrada i kompletno uređenje okoliša trebalo biti gotovo do 22. listopada 2025., kada bi Milosrdne sestre sv. Križa pod svoj krov mogle primiti prve bolesnike. Sestra Finka kaže da je njihovo prihvatilište vjerojatno prvo prihvatilište u zemlji namijenjeno onkološkim bolesnicima.

Ovim vrijednim redovnicama to nije prvi projekt. U njihov dječji vrtić svake se godine upisuje 70-ero djece, a u krugu svog samostana u Domu sv. Elizabete pružaju smještaj za 22 studentice, koje zajedno s časnim sestrama pomažu u organizaciji svih humanitarnih aktivnosti. Svi koji žele pomoći uređenju novog prihvatilišta, mogu se informirati na web-stranici samostana ili na Vrhovcu 43.