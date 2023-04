Uhićen muškarac kojeg sumnjiče za palež auta sutkinje iz Osijeka, nema veze s njezinim poslom

Službeno je uhićen muškarac kojeg se sumnjiči da je podmetnuo eksplozivnu napravu pod automobil sutkinje Vlaste Šimenić Kovač, potvrdio je to u Dnevniku HTV-a glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

Podsjetimo, do požara na BMW-u sutkinje osječkog Županijskog suda došlo je na Uskrs u ranim jutarnjim satima, a u međuvremenu brojna pravosudna tijela osudila su ovaj incident. Milina je potvrdio kako je uhićena jedna osoba te dodao kako taj ''potez'' osumnjičenog nije imao nikakve veze s njenim obavljanjem dužnosti.

- Ne bih govorio o pojavnosti, da su žrtve državni dužnosnici. Mogu reći da smo uhitili osobu u Osijeku koju povezujemo s paljenjem vozila u Osijeku. Prema saznanjima koje smo do sada prikupili to nema nikakve veze s objavljenjem njene sudačke dužnosti. Dakle, u pravilu mogu reći da nemamo pojavnosti. To su iznimni slučajevi, izolirani da se dogode takva kaznena djela na štetu državnih službenika ili dužnosnika - poručio je.

- Policija svakom slučaju pristupa profesionalnom i to je nespretna i neprimjerena izjava koju gledaju i slušaju policijski službenici koji svakodnevno profesionalno obavljaju svoj posao bez obzira na to tko je žrtva. Nije naš posao da neki slučaj odradimo profesionalnije a neki manje profesionalno nego je naš posao da sve tretiramo na isti način. Tome u prilog govori da u zadnje tri godine imamo najbolje statistike što se tiče ukupne razriješenosti kaznenih dijela. Preko 70 posto - mišljenja je Milina.