Brkić otkrio koga podržava pa kritizirao Plenkovića i komentirao Anitu Nosić

Zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić je u razgovoru za Dnevnik Nove TV rekao da podržava tim Mire Kovača i politiku za koju se zalaže te da će se kandidirati za mjesto potpredsjednika stranke.

- Ja sam se do sada kandidirao za funkcije na kojima sam i prošao. Kandidirat ću se za funkciju potpredsjednika HDZ-a. Dugo sam razmišljao o tome. Nisam rođen da vječno budem zamjenik predsjednika HDZ-a. U ovom trenutku moj prijatelj i gradonačelnik Vukovara se kandidira za mjesto zamjenika. To je moj obol toj suradnji. Tako smo se dogovorili. On će ići za zamjenika, a ja za potpredsjednika - rekao je Brkić.

U timu ste Mire Kovača?

- Ja sam u timu HDZ-a. Što tiče svrstavanja, meni je žao što je Andrej Plenković išao u smjeru formiranja timova i smjeru podjela stranke što nije dobro. Mi svi zajedno moramo uključiti sve kapacitete i ljude za dobrobit države i stranke. HDZ se mora vratiti na pobjednički put. Podržavam opciju Mire Kovača i Ivana Penave što se tiče politika.

Ako je Miro Kovač Plenkovićev protukandidat i ako se vi okupljate oko Mire Kovača, što je to nego stvaranje timova?

- Jedna je pozicija izazivača, a predsjednik je taj koji bi trebao okupljati i kažem vam da sam se u tom smislu razočarao - naglasio je Brkić.

Video - Bačić: Unutarstranački izbori u HDZ-u će biti najdemokratskiji u Hrvatskoj

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pohvalio je rad Vlade, ali i žestoko kritizirao način na koji Plenković vodi HDZ.

- Plenković pliva kao riba u vodi u Bruxellesu, Vlada vrlo dobro radi svoj posao. Što se tiče odlučnosti, brzine, hrabrosti u donošenju odluka - to mu nedostaje. Nikad nisam komunicirao te stvari, ali sada ću ih iskomunicirati. Mislim da je potrebno odlučnije i jače donositi odluke. Kao predsjednik HDZ-a, nažalost on je unutar stranke okružen ljudima koji kao prvo nemaju legitimitet izborni - rekao je Brkić i dodao:

- Što se tiče baze, s druge strane stvorio je kult obožavanja stranačkog vođe, to nije dobro. Vođa mora uključiti sve potencijale stranke. Svakom članu se treba dati na važnosti, ne možemo nikoga zvati irelevantnim. Svi takvi lideri ako se nisu uključili ljudima koji imaju integritet, da tako neće daleko. Dva puta smo izgubili izbore. Očito naši članovi i birači pokazuju da nešto ne štima.

Upitan što ako Plenković pobijedi, Brkić kaže da to treba poštivati i čestitati mu, no nada se da će onda promijeniti način upravljanja HDZ-om i kod donošenja odluka uključiti širu bazu.

- Drago mi je da je shvatio nakon tri i pol godine, da ne može ići s centrističkim i liberalnim politikama, a ako se pogleda njegov tim, kako to da mu sada pašu članovi HDZ-a koji su više desne orijentacije, a ne njegovi najbliži suradnici poput Božinovića - zapitao se.

Smatra da je Božinovića, ako mu je najbliži suradnik, trebao staviti na listu, pa da se vidi kolika mu je snaga unutar članstva. "Ne možete govoriti da ćete promijeniti HDZ i provoditi politike koje nemaju veze s HDZ-ovim svjetonazorom, a onda da bi se približili desnom krilu gdje su uletili neki novi političari na sceni, sada Plenković to želi prevenirati i postaviti ljude koji mu nisu najbliži suradnici", dodao je.

Brkić je ocijenio da HDZ nije izgubio izbore zbog afera, što govori SDP, nego zato što je HDZ za svog političkog protivnika naciljao desnicu, umjesto ljevicu i za to vrijeme je ljevica narasla.

Komentirao je i slučaj načelnice Lovreća Anite Nosić koja je subvencioniranim kreditom kupila stan u Zagrebu, a s čijom je obitelji prijatelj i oca joj zna još iz ratnih dana. Kaže da nema informacije oko te situacije, a i nije niti pobornik hajke i proganjanja vještica, jer je i sam bio meta slične hajke prije godinu i pol dana, a sada kada je sve odbačeno - nitko mu se nije ni ispričao.

- Nemojmo biti suci prije suda, neka nadležna tijela donesu odluke, svako od političara u svom radu piše svoju osobnu iskaznicu na osnovu koje nam birači daju glasove", kazao je.

Za zagrebački GUP je rekao da se ne slaže s načinom njegova donošenja jer komunikacija sa zainteresiranom i stručnom javnošću nije napravljena kvalitetno i dobro, dok je za koaliciju s Milanom Bandićem rekao da je ona dogovorena na razini gradskih organizacija koje su samostalne.

U vezi odluke Ustavnog suda o dopuštanju udomljavanja djece istospolnim parovima, Brkić kaže da je osobno, svjetonazorski i ideološki protiv, jer za njega se dijete treba odgajati u obiteljskoj zajednici u kojoj je muškarac otac, a žena majka.

- Imam puno poznanika čak i nekih prijatelja koji imaju homoseksualnu orijentaciju, ali nikad im ne bih dozvolio da udomljavaju djecu", dodao je.