Hrabrica Lorena treba vašu pomoć, iznos za petogodišnje liječenje još nije prikupljen

Humanitarna akcija za hrabricu Lorenu koja boluje od najtežeg oblika spinalne mišićne atrofije bliži se kraju, a iznos koji je potreban za petogodišnje liječenje nažalost još nije prikupljen. Kerekesh Teatar i Tin Sedlar održat će predstave i posvetiti ih Loreni te sav prihod od prodaje ulaznica donirati za njezino liječenje! Humanitarna akcija koju je pokrenula mama Andrea Jakubec kako bi prikupila novac za lijek Risdiplam i uspjela Loreni osigurati dvojnu terapiju, uskoro se bliži kraju. Naime, akcija prema dobivenom rješenju traje još samo do 27. ožujka pa je mama još jednom u dubokoj vjeri da ima dobrih ljudi, odlučila zamoliti da se vijest o njezinoj djevojčici čuje.

"Nije lako moliti nepoznate ljude za pomoć. Nimalo jednostavno. No nije nam preostalo ništa drugo. Sve bih učinila za svoju djevojčicu, baš sve! Ali znam da postoje divni i dobri ljudi koji su već prepoznali našu bol i koji su nam nesebično pomogli. Zbog tih divnih ljudi uspjeli smo od početka trajanja humanitarne akcije koja je počela 28. prosinca 2022., skupiti iznos koji nam je potreban za dvije godine liječenja. No naša curica treba lijek za 5 godina, a cijena liječenja za jednu godinu iznosi oko 150.000 eura", ističe mama Andrea Jakubec.

U humanitarnu akciju "Za našu Hrabricu Lorenu" uključili su se prijatelji, poznanici, mediji, osobe iz javnog života, razne udruge, sportaši, organizirani su sportski turniri, aukcije i humanitarne predstave.

Tako se od 25. - 26. ožujka s humanitarnim karakterom za Lorenu u Zagrebu održava 13. memorijalni turnir Frano Despić, u sklopu kojeg je organizirana aukcija dresova i sportskih rekvizita koja je već u tijeku, dok će Teatar Kerekesh uz glumca Jana Kerekeša održati predstavu "Dobra večer došao sam po vašu kćer" 13. ožujka u Narodnom Sveučilištu Sesvete u 18 sati te u Ludoj kući s početkom u 20 sati. Kompletan iznos od kupljenih ulaznica bit će doniran za Lorenino liječenje.

Stand up komičari Tin Sedlar i ekipa također će održati humanitarni stand-up i to 26. ožujka u 19 sati u Narodnom Sveučilištu Sesvete. Ulaznice su u prodaji!

Foto: Tonka Hohnjec

"Presretni smo zbog svake humanitarne akcije. Toliko je divnih ljudi koji su se nesebično uključili u našu borbu za lijek. Raduje nas da su predstave odmah rasprodane te su u prodaju puštene ulaznice za dodatne izvedbe! To je nešto predivno. Kerekesh Teatar je predstavu u Ludoj kući rasprodao pa su se odlučili na još jednu izvedbu 13. ožujka u Narodnom Sveučilištu Sesvete. Uključili su se i Tin Sedlar te ostali stand-up komičari! Znamo da smo na korak bliže lijeku koji je Loreni itekako potreban kako bi jednog dana stala na svoje nogice, kako bi bila bolje. Vjerujem da ćemo uspjeti našu humanitarnu akciju uspješno privesti kraju zbog svih prekrasnih i dobrih ljudi koji su odlučili pomoći! To nam daje snagu da svaki dan, koliko god bio težak, idemo dalje, i to s osmijehom i nadom u bolju budućnost za našu hrabricu Lorenu", kaže mama Andrea grleći svoju djevojčicu koja će u svibnju navršiti dvije godine.

Sve informacije o Loreni možete saznati i putem Facebook stranice @Hrabrica Lorena protiv SMA.

"ZA NAŠU HRABRICU LORENU" možete donirati na:

IBAN: HR9524020063104295235

Andrea Jakubec

Uplate su moguće i putem linka:

https://gogetfunding.com/za-nasu-hrabricu-lorenu/