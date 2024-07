Milas o prizoru na OI: Više sam agresije i mržnje ovih dana primijetio u tzv. katoličkim redovima

U petak su u Parizu otvorene još jedne Olimpijske igre, no dan kasnije, umjesto o sportu, pričalo se ponajviše o kontroverzama koje je otvaranje izazvalo. Najveću pozornost javnosti okupirala je jedna scena koju su neki prozvali "izrugivanjem" te "uvredljivom za kršćane". Prizor, koji je mnoge uznemirio, uključivao je "drag kraljice" koje su se poredale uz dugačak stol. O tome je za Večernji TV govorio teolog Dalibor Milas.

"Kako se moglo primijetiti, većinom je riječ o impulzivnim reakcijama. Dok su emocije na vrhuncu, svaka je rasprava de facto nemoguća, argumenti ne pomažu, rasprava nema svoj tijek. U takvim je situacijama najbolje spustiti loptu na zemlju i objasniti neke osnovne stvari", istaknuo je uvodno te potvrdio kako je i ranije bilo primjera da se "Posljednja večera" Leonarda da Vincija reinterpretirala u popularnoj kulturi.

"Postoji nekoliko starih velikih djela majstora koji pokazuju neku fantastičnu upotrebu kompozicije, Leonardo je daleko tu najpoznatiji. Bilo je kroz povijest različitih interpretacija, od Marilyn Monroe, Sopranosa, Game of Thronesa, svatko ima svoj način. Nekada to bude fino, simpatično, kreativno, a nekada izazove neke salve ogorčenja. Ovdje je zanimljivo što u Parizu navodno uopće nije riječ o Leonardu, nego o uprizorenju takozvane gozbe bogova jednog nizozemskog autora. Ako je to istina, očito jest jer je to piše u memu za novinare s otvaranja Olimpijskih igara, onda je svaka rasprava u startu besmislena, nema govora o 'Posljednjoj večeri'", ističe Milas. Također, navodi kako "uvijek nešto nekoga vrijeđa" te kaže kako ne očekuje od "prosječnog vjernika" da poznaje likovnu umjetnost i stara djela.

"Kada se obrati pozornost tko je prvi plasirao te konstrukcije u javni prostor, to su mahom proruski informativni kanali koji uporno guraju tu priču iz više razloga. Prema ruskoj konstrukciji, zapadna Europa je mjesto koje treba potpunu obnovu. Ruski svijet je onaj koji je dobar, europski svijet je loš. Treba i u tom kontekstu tumačiti i taj neki dio tzv. informacijskog rata", kaže te nastavlja:

"Ovdje uopće nije bit u slici, ili smo preko noći postali svi vrhunski likovni kritičari, već u načinu života koji je mnogima neprihvatljiv, ideji da svijet mora biti skrojen po tzv. starim katoličkim kriterijima. Bit ću malo izravniji. Kada već govorimo o sotoni, silama zla, ja sam više buke, agresije, mržnje ovih dana primijetio u tzv. katoličkim redovima koji su u svojoj nekoj površnosti iskoristili ovu očitu provokaciju kako bi još jednom izrazili svoju netrpeljivost prema onima koji su 'drugačiji'".

Milas se osvrnuo i na Eurosong te naveo: "Nemojmo zaboraviti da kada je Baby Lasagna pobijedio, krenuli su iz istih kruga priče kako je riječ o demonskoj glazbi. Dakle, on je bio onaj koji stvara demonsku glazbu da bi se kasnije pokazalo da je veliki vjernik, normalan i fin dečko. Onda se okreće priča - on postaje naš, postaje vrhunski, ali oni drugi su problem. Uvijek imamo problem onih drugih". Zaključno je poručio kako je potrebno više otvorenosti i osobnog preispitivanja.

Cijelu emisiju možete pogledati u videu ili na društvenim mrežama Večernjeg lista