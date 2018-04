Milanovićevi ministri u šoku jer je D. Vidović htio u ‘Vladu s Pantovčaka’

Otkriće da je jedan od ministara u nesuđenoj vladi predsjednice države Kolinde Grabar-Kitarović iz 2015. godine trebao biti i SDP-ovac Davorko Vidović, kojemu je ponuđeno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, ponovno je uzburkala strasti u toj stranci.

Naime, u Uredu predsjednice tada su se vodili člankom 112. Ustava, u kojem se navodi da će predsjednik Republike, ako Vlada ne bude sastavljena u skladu s člancima 110. i 111., imenovati privremenu nestranačku vladu i istodobno raspisati prijevremene izbore za Hrvatski sabor, i držali da on predsjednici daje pravo da sastavi privremenu vladu. A tadašnji premijer i šef SDP-a Zoran Milanović te SDP-ov potpredsjednik saborskog Odbora za Ustav Peđa Grbin smatrali su da predsjednica na to nema pravo, a čak se spominjala i opcija da SDP-ova Vlada u tom slučaju neće odstupiti.

– Danas, dvije i pol godine kasnije, slučajno doznajemo da je u svemu trebao sudjelovati i jedan SDP-ovac, današnji politički tajnik stranke Davorko Vidović. To je sramotno i nedopustivo i nadam se da će Vidović opovrgnuti da je na to pristao. Jer, sjetite se, bilo je to vrijeme dok je SDP bio na vlasti i dok je s Mostom pokušavao dogovoriti koaliciju – kaže jedan bivši Milanovićev ministar. I drugi ministar SDP-a iz Vlade Zorana Milanovića, koji je želio ostati anoniman, kaže da će biti zanimljivo čuti na Predsjedništvu stranke kako će Vidović objasniti taj svoj angažman.

Da ga je predsjednica pozvala i doista mu ponudila mjesto ministra u slučaju da takva Vlada bude sastavljena, Davorko Vidović nam je i sam potvrdio. I ne vidi u tome ništa sporno. U tom trenutku, dodaje, nije znao ni tko bi bili ostali ministri ni premijer i nije mu padalo na pamet zbog toga izlaziti iz SDP-a. Šali se da je bio ministar doslovce nekoliko sati jer se cijeli razgovor odigrao nekoliko sati prije nego što se na Pantovčaku pojavio mandatar Tihomir Orešković u pratnji Tomislava Karamarka i Bože Petrova. Dakle, dodaje Vidović, jasno je da u tom trenutku nije postojala nikakva šansa da SDP sastavi Vladu s Mostom.

– Vjerujem da će mi neki u SDP-u to zamjeriti, ali to je njihov problem. Predsjednica je to učinila u dogovoru s ustavnim stručnjacima i smatram da je to jedan od rijetkih trenutaka kada je postupila vrlo odgovorno – kaže Vidović.