Milanovićev tim: Marijan Mareković savjetnik za branitelje?

Tjedan dana prije inauguracije novoizabranog predsjednika procurilo je još jedno moguće ime koje bi se moglo naći u savjetničkom timu Zorana Milanovića. Riječ je umirovljenom generalu Marijanu Marekoviću, predsjedniku uprave državne tvrtke Pleter, koji je bio suradnik i predsjednice na odlasku Kolinde Grabar-Kitarović. Kako je objavio Novi list, Mareković je već dobio ponudu da bude savjetnik, i to za branitelje, a od izvora bliskih Milanoviću neslužbeno doznajemo i da će Mareković gotovo sigurno biti njegov savjetnik.

Distanca od politike

Mareković je bio ratni zapovjednik Tigrova, zamjenik načelnika Glavnog stožera OSRH, zapovjednik Zbornog područja Zagreb, a potom i 1. korpusa. U mandatu predsjednice na odlasku Mareković je bio na čelu Povjerenstva za vojna odlikovanja i priznanja te član njezina Vijeća za domovinsku sigurnost.

No očito taj podatak novoizabranom predsjedniku nije prepreka da bude i njegov savjetnik za branitelje. Dapače, izvori bliski Milanoviću kažu da ga se smatra iznimnim ratnim zapovjednikom koji je uvijek bio distanciran od politike. Na tu je vrlinu – nekoketiranje s politikom – Milanović očito jako gledao i pri izboru kandidata za novog načelnika Glavnog stožera oružanih snaga gdje se kao Milanovićev kandidat spominje viceadmiral Robert Hranj.

On bi, kako stvari stoje, trebao biti imenovan na tu novu funkciju do 1. ožujka s obzirom na to da tada istječe mandat načelniku Mirku Šundovu.

Mareković je trenutačno i predsjednik uprave državne tvrtke Pleter, a na tu je funkciju došao 2012. godine za vrijeme Ante Kotromanovića, bivšeg Milanovićeva ministra obrane. A 2015. godine Milanovićeva Vlada imenovala je Marekovića i u Odbor za obilježavanje 20. obljetnice Oluje. Prihvati li Mareković ponudu, u Uredu predsjednika neće navodno biti profesionalni savjetnik nego bi na tome mjestu volontirao.

Milanović je prije govorio kako mu je u planu mali savjetnički tim. I naši izvori bliski Milanoviću kažu kako novom predsjedniku nije cilj raditi vladu u sjeni i kako će na Pantovčaku, na savjetničkoj plaći, imati samo nekoliko savjetnika, a svi ostali radili bi volonterski.

Milanović je funkciju savjetnika, i to za nacionalnu sigurnost, ponudio i bivšem čelniku SOA-e Draganu Lozančiću, a zasad je najsigurnije da će s Milanovićem na Pantovčak, i to kao predstojnik Ureda, njegov bivši ministar pravosuđa i šef kampanje za predsjedničke izbore Orsat Miljenić. Glasnogovornik iz kampanje Nikola Jelić bit će, pak, glasnogovornik Ureda predsjednika.

Primopredaja dužnosti

Sigurno je da Milanović neće na Pantovčaku gomilati ljude iz SDP-a, a upućeni kažu i kako će u savjetničkom timu svakako biti i jedna žena. S potencijalnim savjetnicima Milanović razgovara već neko vrijeme, a s obzirom na to da će se inauguracija održati idući tjedan, biranje savjetničkog tima morat će uskoro i završiti.

Inauguracija će se, podsjećamo, održati 18. veljače u 12 sati u Uredu predsjednice.

Na inauguraciju pozvano je ukupno 39 uzvanika u tri kategorije – dužnosnici po funkcijama, među njima i dvojica bivših predsjednika, obitelj izabranog predsjednika te članovi njegova izbornog stožera.

Nakon službenog dijela inauguracije bit će održana i primopredaja dužnosti između predsjednice na odlasku Kolinde Grabar-Kitarović i novog predsjednika.

