Milanović: Vojsci nije mjesto ni u Afganistanu , ali nije joj ni mjesto na granici

Hrvatska je zemlja u kojoj su HDZ i naša predsjednica prije 3,5 godine na čelo Vlade jednom protuustavnom spletkom, preko noći, u jeku pregovora za formiranje Vlade u kojima sam i sudjelovao, doveli na vlast potpuno nepoznatog čovjeka koji hrvatski definitivno ne zna govoriti, a sumnjam i da ga razumije. To su oni nama spakirali i što je njima normalno, no meni nije normalno. Nije nužno bilo da premijer budem ja, neka bude netko drugi iz HDZ-a kad su dobili većinu, ali su oni ovom spletkom uveli Hrvatsku u krizu koja još uvijek traje, kriza nestabilne Vlade, krizu korupcije, žetončića, krizu javnog nemorala - rekao je kandidat za predsjednika Zoran Milanović na predizbornom skupu u Sisku na kojem je i večerašnju debatu na javnoj televiziji ocijenio omalovažavajućom za politiku.

- Svatko u blokovima od najviše minutu, u režiji HRT-a, našim građanima, biračima treba objasniti po čemu svatko od nas je dorastao i dostojan biti hrvatski predsjednik. Dobro da nije 15 sekundi dato. Svaki razgovor za iole ozbiljan posao traži više, bolje, uvjerljivije, traži argumente, ali tako je to kod nas. Kome je to normalno, neka ostane normalno, no od 22. odnosno 5. siječnja mi to mijenjamo i bit će drugačije – rekao je Milanović koji je obećao da će svoje iskustvo u politici, za koje kaže da je veće "od bilo kojega koji je aktivan u hrvatskoj politici" te svoju energiju, gard i karakter staviti na raspolaganje svima koji žive u Hrvatskoj.- Koje god nacije oni bili, učinit ću sve da svima bude ugodno u našoj državi, da im se ne prijeti, da se ne šiti mržnja i netrpeljivost jer to koriste oni koji u politici ne znaju drugačije - rekao je Milanović pred oko 200-tinjak svojih sljedbenika u Sisku.Ponovio je kako bi, da se njega pita, ovlasti predsjednika trebale biti manje.- Predsjednika treba skroz maknuti od novca. Upravo da bi tada pokazao koliko vrijedi kao čovjek, koliko je jasan i argumentiran, i da nikome ne može davati usluge, a da ga se sluša, ne nužno posluša, ali razgovara. A nama se predsjednika bira kao da televizija traži zvijezdu pa moraš razmišljati o kravati koju ćeš obući, a najbolje se osjećam bez nje - rekao je bivši SDP-ov premijer koji se slaže s analitičarima koji tvrde da će izbori biti neizvjesni do zadnjeg trenutka i da ga raduje kad neki protukandidati se znoj u panici u strahu od poraza jer se boje da ostanu bez ikakvih pozicija.Osvrnuo se i na migrantsku krizu istaknuvši kako je njegov stav da vojsci nije mjesto na granicama.- Vojsci nije mjesto ni u Afganistanu gdje je nedavno jedan naš vojnik poginuo, ali nije joj ni mjesto na granici osim ako ne živimo iza željezne zavjese kada je to bilo normalno jer si na drugoj strani imao također vojsku i minska polja. I sad u 21. stoljeću slušamo ponovo te jako pametne ideje da bi HV trebali staviti na granicu da tjeraju migrante vjerojatno puštajući Plenkovićeve i Kolindine govore. To je nepoštovanje prema vojsci i zdravom razumu jer to je posao za hrvatsku policiju koja nije dovoljno opremljena, ali to nije njihova krivnja. No, nije u ovom trenutku to greška ni ove vlasti jer se stvari događaju dosta brzo, ali je zato potrebno i donositi brza rješenja. No, ona se ne donose na ovakvim skupovima ili nekim debatama, poput ove večeras, na kojima znam da ću od pametnjakovića nekih već čuti rješenje – metak u cijev i to je to - rekao je Milanović koji se osvrnuo i na jučerašnje izjave predsjednice o njenim "gafovima".I ja sam bio na sportskim prvenstvima, na nogometnim prvenstvima, ali za razliku od predsjednice znao sam ih pozdraviti i kad su znali gubiti. Sišao sam bio među njih uvijek, pozdravio ih, ali nisam se slikao, osim za naše arhive. Nisam se kitio tuđim perjem, i to samo kad pobjeđuju. Mislim da je vrijeme da ta nepogoda koja traje pet godina prođe, a zato treba izaći na izbore - poručio je u Sisku svojim simpatizerima Zoran Milanović.