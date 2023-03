Milanović se obrušio na Plenkovića: On je zaštitnik lopova. Ovo je gore nego u vrijeme Sanadera

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjeluje na svečanoj prisezi 37. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju. Predviđen je prigodni govor predsjednika Milanovića. Predsjednik Zoran Milanović dao je izjavu za medije te komentirao izjavu premijera Plenkovića na njegovo pismo da je iz njegova Ureda priopćeno kako je on u proteklih godinu dana uputio sedam dopisa Plenkoviću s ciljem dogovaranja sastanka, a da se premijer na njih nije odazvao. Predsjednik je stoga premijeru poslao pismo 22. prosinca 2022. godine kako bi ga još jednom pozvao na suradnju, a koje je objavljeno jučer.

"Kada mi netko kaže da prekida suradnju s predsjednikom republiku, reći da nećeš surađivati. Mene čudi da je taj čovjek još uvijek predsjednik Vlade. Plenković je rekao da će kršiti Ustav", kazao je Milanović.

"Ne držim odgovornim jaglaca iz Vinkovaca, čovjek koji je trebao biti u istrazi, kao i Marko Milić. Što radi Milić na mjestu glasnogovornika Vlade. Tateki su bili u Nadzornom odboru tjednika, je li tu nešto sporno", kazao je. "24.2., ti ćeš nas braco dijeliti kao naciju na takvim stvarima?", kazao je Milanović ponovno se dotaknuvši na izjavu Plenkovića o datumu prestanka suradnje s Pantovčakom.

"Ja sam 2014. godine bio premijer, bio sam član Europskog vijeća kada je bio državni udar na Majdanu i kada je počeo taj užas u Ukrajini. Bio sam premijer i kada je potpisan sporazum u Minsku. Ja sam bio svjedok čitavog vremena, Plenković je bio običan parlamentarac. Poslali ga tamo da se slika”, dodao je Milanović. "Kakav je to 24.2., ne Ustav, ne obaveza da se sastanemo, da objasniš svom potrčku da ne može držati u ladici imenovanja, to se tako ne radi, to tako radite u HDZ-u, stranci optuženoj za kriminal", dodao je.

"Ovo je gore nego u vrijeme Sanadera, Plenković je zaštitnik lopova", kazao je Milanović.

Nekoliko puta dotaknuo se i glasnogovornika Vlade. "Marko Milić poznatiji kao Jutel bata, momčić koji sređuje poslove u državnoj firmi nekakvom tipu koji ne ispunjava uvjete", dodao je. "Za to postoje dokazi, nije da čaršija bruji. Momak je intervenirao u postupak javne nabave. Ljudi to je kazneno djelo. Dok vidim da se to događa, tužitelje koji u tome pasivno sudjeluju smatram sudionicima", kazao je.

Video: Milanovićevo pismo Plenkoviću: Stavimo osobne odnose po strani i riješimo goruće probleme

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Ja mogu biti i budala za potrebe hrvatskog boljitka, nisam znao da će se ti prljavci baviti mojom obitelji. Moj Marko je bio punoljetan kada je aplicirao za stipendiju", kazao je Milanović hoće li premijera opet zvati na sastanak.

"Plenković je slagao, postoji odluka Vlade koja je na snazi. Nitko nije stavio van snage. Piše da će se provesti konzultacije, one su diskretne. Dolaziš mi s nekom listom koji si sastavio u središnjici HDZ-a. Ja ću se osobno potruditi da Hrvatska ne bude talac onih sa Zrinjevca. U Hrvatskoj je postalo pravilo da moraš biti iz ekipe sa Zrinjevca, iz HDZ-a, da moraš tamo raditi da budeš premijer", kazao je Milanović. "Hrvatska je talac Zrinjevca", kazao je.

"Budući hrvatski predsjednik ne smije biti bivši diplomat koji je ostao nakon 2005. Zašto? Zato je l' je tada došao Sanader na vlast", kazao je Milanović. "Orsat Miljenić i ja smo pobjegli", kazao je.

Milanović je u prosincu pozvao Plenkovića na sastanak kako bi se riješila goruća pitanja, a premijer je otkrio je li spreman prihvatiti taj poziv. - Nema tu nikakvih osobnih odnosa i oni su tu nebitni, postoje politički odnosi koji se moraju gledati u cjelini. Kako siješ, tako žanješ. Zadnja mogućnost za ozbiljnu suradnju je bila 24. veljače prošle godine kada sam uputio pismo za sazivanjem Vijeća za nacionalnoj sigurnosti, a tada nije bilo interesa. Budući da se on u tom pismu referira na tezu da vlada sama poduzima aktivnosti, pa gdje je veća aktivnost ako netko zastupa proruske stavove i čini enormnu štetu i sebi, ali i hrvatskoj državi. To su autonomni stavovi koji nisu ni sa kime usklađeni. Sjetimo se i jedne briljante samostalne inicijative poput uvjetovanja članstva Švedskoj i Finskoj. Mi smo naše prijedloge uputili odavno, a što se tiče dužnosnika u SOA-i, Banožić je već predložio čelnika, a njegovu reakciju nismo vidjeli. Predložen je i čelni čovjek Obalne straže, vojni predstavnik u NATO-u... Iscrpili smo mogućnosti, ne možete jedan dan nekoga vrijeđati, a drugi dan pokušati razgovarati - poručio je Plenković.