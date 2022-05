Milanović 'ruski čovjek'? Za tu optužbu nema ni trunke dokaza

Subota 30. travnja

ODVRAĆAJU ME OD HRVATSTVA I PRISILJAVAJU DA BUDEM HRVAT

Čini li se i vama kao i meni nelogičnom ljevičarska logika? Stalno me odvraćaju od moga hrvatstva, govore mi da je isticanje svoje pripadnosti hrvatskom narodu nacionalizam, kako je važno kakav je tko čovjek, a ne je li Francuz, Nijemac, Hrvat, Srbin... Istodobno me danomice, u bezbrojnim tekstovima u medijima, obvezuju da kao Hrvat imam osjećaj grijeha, odgovornosti zbog zločina mojih sunarodnjaka u Jasenovcu i drugdje i tako dalje. Evo kako ja "rješavam" tu nelogičnost. Kažem im – kad već hoćete da ne budem Hrvat, nacionalist, uklonite mi se s očiju sa svojim nametanjem grijeha, i meni i drugim mojim sunarodnjacima, zbog ustaških zločina. Ja te zločine učinio nisam, nemam s njima nikakve veze, pa o njima mogu razmišljati i govoriti kao i o mnoštvu drugih i mnogo gorih ratnih zločina koje su učinili Englezi, Francuzi, Amerikanci, Srbi, Rusi... Vaše tekstove, optužbe, zgražanja zbog pozdrava ZDS koji izgovaraju "junačine" odavna preskačem kao što zobilazim mrtvu mačku na cesti. To više ste mi sumnjivi što upiranjem prsta u ustaštvo skrećete pozornost sa zločina partizana i komunista koji su nas usrećivali jednakom okrutnošću, ali neusporedivo dulje.

Nedjelja 1. svibnja

'JA NISAM MILAN BANDIĆ' – KOMPLIMENT ZA BANDIĆA

Na prvosvibanjskoj proslavi u zagrebačkom parku Maksimir gradonačelnik Tomislav Tomašević nije dijelio (besplatni) grah kako je to činio pokojni Milan Bandić. "Ja nisam Milan Bandić", rekao je, "imam svoj stil. Razgovarat ću s ljudima, jesti s njima, ali ne moram dijeliti grah kao što je to radio bivši gradonačelnik." Tomašević je ljevičar, ljevičari se vole pozivati na male, obične, siromašne ljude, ali povijest ih ne pamti po bliskosti s tim ljudima, dapače, uglavnom su zapravo prezirali one koje su upotrebljavali za osvajanje vlasti. Kakav god da je bio, Bandić je imao izrazitu crtu jednostavnosti i solidarnosti u ponašanju s građanima, nije mu bilo ponižavajuće gacati po blatu Kozari boka i drugih zapuštenih naselja, družiti se s njihovim zapuštenim stanovništvom i pomagati sirotinji, a mnogu je i izveo iz bijede. Kao možda nitko dosad u Zagrebu poznavao je svaki kutak, svaku uličicu, svako dvorište glavnog grada. Tomašević često ističe kako se razlikuje od Bandića, što je pokazao i u Maksimiru – licemjernom je sljedbeniku velikih ljevičarskih ideja ispod časti odjenuti kutu, stati kraj kotla s grahom i uzeti grabljačicu.

Ponedjeljak 2. svibnja

NE IDE PA NE IDE – OPET 'CEO SVET' PROTIV SRBA

Jadni Srbi! Na komemoraciju žrtava logora Jasenovac u Donjoj Gradini u BiH došli su im samo kineski i ruski veleposlanik. Kako pišu mediji, "ostali su ih ignorirali", a Aleksandar Vučić je izjavio kako se "istina o zločinima počinjenim u ustaškom logoru Jasenovac sustavno zanemaruje, u čemu prednjače zapadne države". Naravno, nitko ozbiljan ne niječe stradanja u Jasenovcu, ali nikad u izjavama srpskih dužnosnika i u napisima srpskih medija, ni u Srbiji, ni u BiH, ni u Hrvatskoj, nećete čuti ili pročitati kako su ustaše srpski proizvod i kako ih ne bi ni bilo da nije bilo srpskog terora u Jugoslaviji prije Drugog svjetskog rata.

Strava koju su Srbi učinili u Hrvatskoj u ratu devedestih godina prošlog stoljeća ne zaostaje za endehazijskom te se i u Hrvatskoj i u svijetu piše i govori i o jednoj i o drugoj. Istina, ne onako kako bi Vučić htio, za njega i za mnoge druge srpske dužnosnike i medije Srbi su uvijek nevini, a zločinci su Hrvati, Albanci, Bošnjaci..., te je "ceo svet" protiv Srba. Ako se može govoriti o uživanju u politici, onda je u srpskoj politici uživanje u svojim žrtvama sustavan, pa im se zato i čini da se istina o ustaškim zločinima "sustavno zanemaruje".

Utorak 3. svibnja

RAFAEL NADAL JE U PRAVU – SPORTAŠI NISU KRIVI ZA RAT

Držim da je Rafael Nadal u pravu što se usprotivio suspenziji ruskih tenisača na turniru u Wimbledonu. "Mislim da to nije fer prema kolegama iz Rusije. Nije njihova krivica to što se trenutačno događa u Ukrajini. Također, nitko organizatore nije obvezao da donesu takvu odluku", rekao je najbolji tenisač u povijesti. Također, obuzima me nelagoda kad čitam kako se hrvatski mediji vesele što će Uefina suspenzija ruskih nogometnih klubova olakšati sudjelovanje hrvatskom prvaku u Ligi prvaka, u kojoj bi preskočio prvo kolo i startao od drugoga. "Sjajna vijest", piše u jednom naslovu. Kao da se radujemo što je netko poginuo pa ćemo zauzeti njegovo mjesto! Isprva sam mislio da su sankcije protiv Rusije poštena kazna, ali to više ne mislim.

Sankcije najviše pogađaju običan svijet. Pogotovo su mi apsurdne zabrane ruskim klubovima da sudjeluju u međunarodnim natjecanjima, skidanje djela ruskih umjetnika s repertoara i slično. Tako se priznaje neprijateljstvo prema ruskom narodu i svemu ruskom, što je zapravo svojevrsno opravdanje zločina što ih čine ruska politika, političari, vojska... Na taj način nikad nisu kažnjavani američki, britanski i drugi zapadni zločini, a bili su okrutni kao i ruski.

Srijeda 4. svibnja

IDUĆI FESTIVAL PEDERA PRED ZAGREBAČKOM KATEDRALOM

Vjernike i župljane u središnjoj zagrebačkoj župi sv. Blaža iznenadila je i uznemirila najava, a onda i održavanje Queer festivala u glasovitoj Kinoteci koja je vraćena u vlasništvo te zagrebačke župe prije 17 godina, a sada je u zakupu Grada Zagreba i njegova Centra za kulturu i film Augusta Cesarca. Već iz naziva festivala neprijeporno je da je riječ o sadržajima koji duboko vrijeđaju kršćanske osjećaje – jer riječ je homoseksualnim, biseksualnim, transrodnim i interseksualnim osobama koje žive izvan hetero-patrijarhalnih normi. Nisu pomogli zahtjevi ni Centru August Cesarec, premda se on u sporazumu sa župom obvezao da u Kinoteci neće biti protucrkvenih programa, ni zagrebačkoj vlasti, ni Trgovačkom sudu... da se festival na tom mjestu ne održava. Doista je nepojmljivo da je kraj desetaka i stotina prostora koje Zagreb ima za takve skupove izabrana baš dvorana koja je u crkvenom vlasništvu, što se može tumačiti samo kao provokacija i pljuska gradu i građanima. Pljuska zacijelo ne bez blagoslova države koju vode ljevičari i nekadašnji skojevci Plenković, Božinović, Tomašević i drugi. "Peder" do "pedera" – rekli bi queerovci i zakazali iduće veselje negdje blizu katedrale na Kaptolu.

Četvrtak 5. svibnja

UKRAJINA JE ŽRTVA RIVALSTVA RUSIJA-NATO

Ni trunke dokaza da je Milanović "ruski čovjek" nikad nitko nije pokazao, ali ta je optužba u političkoj modi. Valjda se ni u jednoj zemlji u svijetu toliko ne ruži Ruse kao u Hrvatskoj, što, naravno, uvelike potječe od predsjednika Vlade, čije bi nam se izjave, kao i mnogi tekstovi u medijima, mogle obiti o glavu. Čim se tko distancira i od Rusa i od Ukrajinaca ili Zapada – gotov je. No jesu li Rusi baš u svemu krivi, a Ukrajinci i Zapad, koji ih je huškao a zatim prepustio klanju, u svemu nevini? Je li Putin toliko blesav te se ne boji kako će mu se svijet smijati kad od nekih državnika, s kojima je u kakvoj-takvoj komunikaciji, kao što je Macron, traži da Ukrajince obuzda i prisili da "prekinu strahote u Ukrajini"? Ili kad optužuje Ukrajince da izbjegavaju pregovore? Rusija je agresor, to je očito. No nitko se u hrvatskoj vlasti i medijima neće "sjetiti" toga da je, što naglašavaju i Amnesty International i svjetski mediji, Ukrajina žrtva rivaliteta Rusije i NATO-a. Rat u Ukrajini mnogo je složeniji od pojednostavljene slike u glavama Andreja Plenkovića i drugih bruxelleskih slugana u Hrvatskoj, koji bez ikakva dokaza Milanovića prokazuju po svijetu kao "ruskog čovjeka".

Petak 6. svibnja

DO JUČER NEZAMISLIVO – SRBIJA OKREĆE LEĐA RUSIJI

Događa se nešto donedavno nezamislivo – poznati Deutsche Welle piše kako će Srbija "okrenuti leđa Rusiji i orijentirati se prema Zapadu jasnije nego ikad." Jer Aleksandar Vučić ne želi riskirati i dovesti se u opasnost da mu Zapad, o kojemu je Srbija ekonomski i financijski posve ovisna, okrene leđa, da prekine investiranje u Srbiji, da ukine putovanje bez viza, da se obustavi velika pretpristupna pomoć iz fondova EU... Europska unija do sada je toj zemlji dala četiri milijarde eura razvojne pomoći.

Prema podacima Beograda, s EU je povezano 24.000 srpskih tvrtki, u kojima radi gotovo 900.000 ljudi. Dvije trećine izvoza srpskih tvrtki otpada na zemlje Unije. Na Zapadu su odlučni – nema više sjedenja na dvije stolice, Srbija se mora opredijeliti. Po svemu sudeći Vučić se već opredijelio, a pri tome mu je pomogao Putin, koji je, kako piše i DW, svoje pretenzije na Krim i istočnu Ukrajinu opravdao rekavši da je Zapad odvojio Kosovo od srpske države i priznao ga po međunarodnom pravu. Naravno, takvo opredjeljenje neće proći bez otpora u Srbiji, uvelike će utjecati i na njezinu politiku prema susjedima, a i Hrvatskoj će biti potrebno novo političko umijeće u odnosima s Beogradom.