Zekanović poručio Vidoviću: Vi ste očito topovsko meso u službi Zorana Milanovića

Klub SDP-a neće sudjelovati u saborskoj raspravi o izvješćima o obrani za 2020. i 2021., najavio je Siniša Hajdaš Dončić, navodeći da je grubo prekršen zakon jer nije traženo prethodno mišljenje predsjednika Republike, dok su vladajući ostali pri stavu da ne postoji takva obveza.

Tražit ću mišljenje Odbora za Ustav jer je grubo prekršen zakon, nije traženo prethodno mišljenje predsjednika, a što je obaveza iz Zakona o obrani, rekao je u četvrtak prije početka saborske rasprave Hajdaš Dončić. Bojim se da ste podlegli predsjednikovoj izjavi koja nažalost nije točna, uzvratio mu je potpredsjednik Sabora Željko Reiner (HDZ).

Predsjednik Zoran Milanović u četvrtak je kritizirao Godišnje izvješće o obrani za 2021., ustvrdivši da su u njemu nezakonitosti, propusti i neistine. Upozorava i da Vlada nije tražila njegovo prethodno mišljenje, što je, smatra suprotno obvezi iz članka 7. stavka 1. podstavka 14. Zakona o obrani. Sukladno članku na koji se pozvao predsjednik Republike, slijedom kojega on daje prethodno mišljenje na prijedloge akata iz područja obrane, koje donosi Vlada, to više nije važeće, rekao je Reiner SDP-ovu zastupniku.

"Iako je od 2007. do 2013. takvo prethodno mišljenje bilo potrebno za prijedloge akata iz područja obrane koje donosi i Vlada i Hrvatski sabor, na saborskoj sjednici iz lipnja 2013., dakle u vrijeme Milanovićeve Vlade, donesen je sada važeći Zakon o obrani koji je prethodno mišljenje predsjednika predvidio isključivo za prijedloge akata iz područja obrane koje donosi Vlada", istaknuo je Reiner. Prema tome, budući da Sabor, ne Vlada, donosi zakon o prihvaćanju, odnosno neprihvaćanju godišnjeg izvješća o obrani, ne postoji obveza Vlade da zatraži od predsjednika prethodno mišljenje kako to navodi predsjednik, naglasio je potpredsjednik Sabora.

Hrvoje Zekanović (HDS) poručio je kolegi iz SDP-a da je "očito ovdje topovsko meso u službi Zorana Milanovića, a da je on danas očito nasamaren". "Netko ga je nasamario, njegovi savjetnici, netko mu je podvalio papir, no na njegovu i vašu žalost tu ste danas izigrani“, rekao je Zekanović i dodao kako je predsjednik očito zaboravio da je on donio spomenuti zakon. Klub SDP-a ostao je kod svog stajališta da nije traženo prethodno mišljenje predsjednika, te poručio da SDP-ovci neće sudjelovati u raspravi o godišnjem izvješću o obrani.

