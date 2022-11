Milanović: Ponosno nosim tu 'luđačku košulju' koju mora svaki političar i državnik nositi

Predsjednik RH Zoran Milanović je na obilježavanju Dana Grada i blagdana Svetog Krševana nazočio svečanoj sjednici gradskog vijeća i odao priznanje razvoju grada i posebno povlačenju sredstava iz europske unije.



- Razgovarao sam s austrijskim premijerom i ono što mogu reći, bez da kršim diskrecijsko pravo i norme lijepog ponašanja, da je opis našeg posla da smo plaćeni, a plaćeni smo zato što smo izabrani, a izabrani smo zato što smo se ponudili da to želimo za dobrobit, za prosperitet ljudi, naših nacija i to je prsluk protkan svim našim pojedinačnim tajnama, hoćete, 'luđačka košulja' koju nosimo ponosno - istakao je Milanović.

Kako doći do gotovine koristeći vrijednost zlata? Držim da je za nacionalne financije odgovorna Vlada, dodao je.

- Mali je korak između toga da mala zemlja i mala nacija, traži od saveznika, od mlađeg partnera, onog sitnog, kratkih hlača ali partnera, postavljen vazal, koji bespogovorno sluša one koji mu izdaju zapovijedi, a onda slijedi ono najgore, terminalan faza, kada prepoznaju ono što mu i nije zapovjeđeno i želi udovoljiti svom gospodaru. Do toga držim i to je opis moga posla, i ponosno nosim tu luđačku košulju koju mora svaki političar i državnik nositi. Ona može biti protkana zlatnim nitima, može biti s rupama međutim to je ograničavajući faktor koji se svaki nacionalni i lokalni političar mora držati, a to je moje i moja zajednica prvo, a nakon toga opće stvari, generalne stvari, pobratimstvo lica u svemiru - kazao je.

- Ono što nas čini nacijom, to je ključno, da osjećamo zajedničku sudbinu, zajedničko jučer i to neće promijeniti niti EU, niti NATO niti svi savezi u kojima je Hrvatska - kazao je.

- Nakon svega gledate svoje interese i sudit će vam naši ljudi u zemlji do koje jedino nama stalo - kazao je Milanović. Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik gradskog vijeća Marko Vučetić predsjednik gradskog vijeća Zadra koji je zamolio da se na sjednici svi sukobi stave u zagrade.

- Danas postoji Zadar kao vrijednost i svi vi koji ste došli ste dobrodošli i grad vas prima kao prijatelje - kazao je, a ministar Ivan Malenica predstavnik premijera Plenkovića je rekao da se Zadar oduvijek odupirao brojnim nesrećama i postao prosperitetni grad i središte ovog dijela Jadrana.

- Vlada je sudjelovala u modernizaciji zračne luke, sveučilišnog kampusa, Providurove palače - rekao je Malenica. Gradonačelnik Zadra Branko Dukić je zaželio mir i rekao da će Zadar rasti i oduvijek biti ono sto jest - središte Mediterana.

- Naši nagrađeni danas primaju nagradu koju nisu imali ni u primisli kad su činili dobro, volontirali…Pomagali ste inspirirali i činili dobro. Zadar je nakon rata promijenio budućnost i prestigli smo gotovo sve u okruženju. Raste broj zaposlenih, uspješnih bilanci, broj učenika, studenata, doseljenja mladih obitelji, imamo nove vrtiće, škole, igrališta, infrastrukture, novu rivu…

Uz to ulagali smo u bolnicu, pomagali potrebitima, imali smo nikad veću podršku Vlade RH. Mi živimo bolje nego bilo koja generacija, a grintanje i destrukcija nikad veća. Mi imamo viziju kako dalje, i znamo s kojim sredstvima. Prvi put vozimo s podignutom ručnom kočnicom, ali ja ipak vjerujem da će se politička suradnja poboljšati. Hvala Zoranu Milanoviću sto tako govori o Zadranima na takav način i sto se odazove - rekao je među ostalim Dukić.

Nagrade grada Zadra dodijeljene su kazalištu lutaka Zadar, zadarskom plesnom ansamblu, udruzi civilnih stradalnika Domovinskog rata, zajednici udruge Centar nezavisne kulture. Grb grada Zadra dodijeljen je odjelu za hematologiju opće bolnice Zadar, Josipu Čerini, Tamari Valčić, Predragu Saratliji, Anti Džaniji, Aniti Mustać, Igor Goić, Ani Burazer, Roku Striki i Krešimiru Baraki.

- U ime nagrađenih zahvaljujem svima koji su prepoznali izvrsnost onih koji ga ispunjavaju ljubavlju i životom. Zadar je naš izbor - rekla je Sanja Petrovski iz Zadarskog plesnog ansambla.