Milanović opet u ofenzivi: Žarko Puhovski je propali političar i druker, zvali su ga ništarija

Predsjednik RH, Zoran Milanović, u ponedjeljak ujutro na Facebooku je napisao novi status. Ovog puta prozvao je analitičara Žarka Puhovskog.

Naime, Puhovski je jučer osudio Milanovićevu poruku zastupnici Nove Ljevice Radi Borić, koju je nazvao prevrtljivom i nebitnom političarkom. Ali nije dugo trebalo čekati predsjednikovu novu ofenzivu.

Njegov status prenosimo u cijelosti:

"Jučer se oglasio i gospodin Žarko Puhovski, umirovljeni mudroslov, propali političar i, ovo je povod zapisu, ‘analitičar RTL-a’. Poštovani vlasnici RTL-a, poštovani urednici, osim što je g. Puhovski očajan analitičar, koji je zadnjih godina ama baš sve pogrešno prorekao, on je i jedna od najnečasnijih pojava na hrvatskoj javnoj sceni. O politici i moralu govori čovjek koji je 1972. godine bio svjedok optužbe na montiranom procesu zagrebačkim sveučilištarcima (I. Z. Čičku, D. Budiši i inima). Puhovski je aktivno doprinio tome da se skupina bezazlenih mladića i djevojaka utamniči na nekoliko godina i da nakon toga dva desetljeća žive kao građani drugog reda.

VEČERNJI TV: Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić o verbalnom ratu Milanovića i Plenkovića

Puhovski se na sudu (sve se to zapisuje, Puhovski) držao kao pravi ‘druker’, ništarija, upravo kako je to od njega i očekivao i dr. Vladimir Bakarić – Svileni, s kojim me Puhovski besramno uspoređuje. Ostat ću na ovome. Ima još.

Poštovani RTL-ovci, polazim od pretpostavke da vam ove činjenice nisu bile poznate, bez obzira na to što ih svatko tko se imalo zanima za politiku i povijest zna. Učinite nešto, molim vas", napisao je Zoran Milanović.