Milanović odao počast lovcu na tenkove: On je bio Odisej Hrvatske vojske

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na grob te komemorativnim skupom mještani Nuštra, naselja nedaleko od Vinkovaca, prisjetili su se sumještanina Andrije Andabaka, pukovnika Hrvatske vojske poznatoga kao “lovac na tenkove”. Tijekom Domovinskog rata Andabak je uništio 32 oklopa od kojih 30 tenkova, a poginuo je na današnji dan 1992. u bosanskoj Posavini. S obzirom na njegove ratne zasluge njegovim imenom nazvano je I priznanje koje Hrvatska vojska dodjeljuje za tri ili više uništenih oklopnih vozila.

Počast Andriji Andabaku, polaganjem vijenca i paljenjem svijeće, odao je i predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović koji je bio nazočan i komemorativnom skupu u nuštarskom Domu kulture. Milanović je Nadi Andabak, supruzi Andrije Andabaka, poručio da može biti ponosna na svog supruga koji je poginuo u bosanskoj Posavini.

- Možete biti ponosni na to što je tamo radio jer nije išao ubijati, pljačkati i osvajati tuđe, nego je bio dio one velike priče o vojnicima, kojih je bilo jako malo. On je bio Odisej Hrvatske vojske, onaj lukavi lik kojeg protivnici cijene i mrze u isto vrijeme. Simpatičan, dosjetljiv, inteligentan, neuhvatljiv kao zagonetan osmjeh – rekao je Milanović.

Foto: Branimir Bradarić

Istakao je kako je Andabak branio Hrvatsku i hrvatstvo te da nije išao po tuđe, nije išao okupirati, nije išao oteti niti je išao raskomadati.

- Išao je obraniti narod koji se drukčije ne bi mogao nikako obraniti. Išao je u državu, susjednu, drugu, poštivanu. Pola našeg naroda u ovim krajevima podrijetlom je iz tih krajeva. To je druga država i tamo je bio iz poštenih i opravdanih poslova iza kojih je stajao cijeli hrvatski državni vrh u to vrijeme, ljudi koji su se kasnije posvađali i razišli, ali koji su tada radili kao jedan jer da nisu, Hrvatska bi bila doslovno raskomadana - rekao je Milanović koji je tom prilikom Nadi Andabak posmrtno dodijeljeno odlikovanje Red Nikole Šubića Zrinskog za junački čin u Domovinskom ratu.

Foto: Branimir Bradarić

Prije posjete Nuštru Milanović je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća sudjelovao i na obilježavanju 31. godišnjice okupacije Ćelija. Napad na Ćelije počeo je 7. srpnja 1991., a 9. srpnja mjesto je okupirano i spaljeno. Ćelije su bile prvo razoreno hrvatsko mjesto u Domovinskom ratu, a tijekom okupacije ubijena su 33 branitelja i civila.