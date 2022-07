Milanović o Mariću: Njegovi suradnici su me proganjali, a on je uzeo kredit s duplo nižom kamatom

U povodu obilježavanja 31. obljetnice pada i progonstva mještana Ćelija, predsjednik Zoran Milanović odao je počast žrtvama polaganjem vijenca kod spomen obilježja 33 pogubljenih civila i branitelja na mjesnom groblju u Ćelijama.

Nakon toga, predsjednik je u Nuštru, na mjesnom groblju, položio vijenac na grob pukovnika Andrije Adabaka, a potom je sudjelovao na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 30. obljetnice pogibije pukovnika Andabaka.

Predsjednika Milanović u Nuštru je dao i izjavu za medije.

- Čovjek je otišao to je njegovo pravo. Ne znam detalje i zašto je Zdravko Marić dao ostavku. Zamijenit će ga već netko, to je nažalost sve više tehnički posao. Njegovi suradnici su me proganjali da sam uzeo neki kredit dok je istovremeno on uzeo kredit u državnoj banci s kamatom duplo manjoj nego ja. I dalje plaćam taj kredit, on je otišao iz Vlade i zadržao taj kredit - kazao je predsjednik Milanović i dodao:

- Zbog toga se u politici gubi glava, ali ne i u Hrvatskoj. Njegov šef ministar financije mi je prigovarao da sam preplatio kredit dok je njegov pulen dobio kredit s kamatom od tri posto. On je bio srednji menadžer u Agrokoru, ali želim mu sve najbolje, nije bio antipatičan.

Koliko je politički korektan Marićev odlazak u vremenu visoke inflacije?

- Ne precjenjujte to. Nažalost u ovoj Vladi odlučuje samo jedan čovjek, dakle tu nema ravnoteže. Neće se tu ništa promijenit, gospodin koji dolazi će radit isto. Posebno u svijetlu ulaska Hrvatske u eurozonu, tu više nema autonomije. Marić je cijeli život radio u sustavu. Želim vjerovati da je otišao iz osobnih razloga, imam pravo na to - kazao je.

Kako gledate na uhićenje bivšeg ministra Tomislava Tolušića?

- Još jedan. Isti ljudi su u DORH-u kao i kad sam ja bio premijer, ali nije bilo nikakvih sumnji i optužnica. Ili smo se super prikrivali ili nismo krali. Ovdje su uhitili sve živo. Ne znam kako mirno spavaju, vjerojatno kao u Moskvi 1937. i 1938. godine - kazao je predsjednik Milanović.