Milanović: 'Pitajte Plenkošeka za priče o rabljenim automobilima iz Bruxellesa, moj glavni grad je Zagreb'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović u Borovu je položio vijenac kod Spomen-obilježja poginulim redarstvenicima uoči 30. obljetnice pogibije 12 redarstvenika, nakon čega je dao izjavu za medije.

Komentirao je tko će s njim polagati vijence u Okučanima.

“Bit će zapovjednici, Kruljac, Luka Đanko, to će biti moje izaslanstvo. Tko će biti s Plenkovićem, to ne znam, ali oni neće kazao je Milanović.

Kaže da je to dogovoreno u formi usmene zapovijedi i da je to oduvijek tako u Hrvatskoj.

“Tako je uvijek, osim kad poneki ministar ponekad dobije napad od tablete za hrabrost, kad mu šef dolazi u Vinkovce, a upravo smo se razišli ko prijatelji ja i ministar. Predsjednik je vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske uvijek, ne u ratu, jer Hrvatska nikad nije bila u ratu, Tuđman nikad nije proglasio ratno stanje”, rekao je predsjednik.

“Sad su lokalni izbori i sad su svi jako hrabri. Meni je ugodno u njegovom društvu, planirali smo ići u streljanu, ali podlegao je pritisku”, dodao je Milanović.

"Danas sam ovdje i htio sam se naći s načelnikom ove općine, ne znam kako se zove, iz SDSS-a je. Na kavi, ne da on dolazi ovdje. Onda je nastala agonija, mora na konzultacije, na kraju on danas ne može. Sada je negdje iza roleta, ja ga pozdravljam", rekao je Milanović.

Predsjednik se zatim osvrnuo na Milorada Pupovca.

"Pupovac mi je danas poručio da se dodvoravam ekstremnoj desnici. Nema veće dodvorice u povijesti hrvatske politike od njega", kazao je Milanović.

Prokomentirao je i svoju jučerašnju usporedbu Andreja Plenkovića s Milanom Stojadinovićem.

"Isti stil, isti stil imaju. Pašić je drugo, to je vrhunski političar bio, srpski, ali vrhunski. Nisam rekao da je Hitler, to nije. Milan Stojadinović, Micka, vojvoda od Čačka."

Upitan je i o strategiji cijepljenja u Hrvatskoj.

"Gledam situaciju i imam puno razumijevanja. Zar nismo mi pobijedili koronu ljetos? Jesmo, ali stižu još milijuni doza cjepiva. Pobjedit ćemo je opet. Uvijek je premijer taj koji je odgovoran, to je razina centralizacije moći, vlasti, utjecaja, klijentelizma kakvu Hrvatska nije imala nikad. Kad tako centraliziraš vlast, onda odgovaraš za sve, pa tako i za Gabrijelu Žalac.

Milanović je na upit novinara opet krenuo u priču o Plenkoviću.

"Premijer laže i priča o nekim rabljenim autima u Bruxellesu, a ja govorim o činjenicama. Za premijera smo dobili čovjeka koji je direktno s motokultivatora Tome Vinkovića sjeo za upravljač Ferrarija i fali mu nekoliko krugova. Činjenice su točne", kazao je Milanović o posljendjim izjavama premijera Plenkovića.

"Pitajte Plenkošenka što je mislio s tim rabljenim autima? Inače, za mene nitko ne pita u Bruxellesu jer su ti ljudi umrli", dodao je Milanović.

"Meni ne znači da za mene pitaju u Bruxellesu, ali pitaju, by the way. Mene zanima što se događa u Hrvatskoj. Moj glavni grad je Zagreb i Borovo, jer i ovo su moji ljudi, ali načelnik im je papak, skriva se iza roleta, kao da sam došao naoružan."