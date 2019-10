Milanović: Hrvatska je godinama spremna za Schengen, ali nekima su privatni interesi bili važniji

Aktualni predsjednički kandidat Zoran Milanović pozvao je prvog potpredsjednika Europske komisije Fransa Timmermansa da, ako doista ima rezerve oko spremnosti Hrvatske za ulazak u Schengen, ih još jednom razmotri.

- Hrvatska je zapravo već godinama tehnički spremna za pristupanje Schengenu. Nisu spremni, ni bili sposobni, to pristupanje politički privesti kraju oni kojima su privatni poslovi i ambicije bili važniji. U ključnim situacijama za Hrvatsku biralo se čudno i krivo društvo, svrstavalo se uz „prijatelje“ koji drže figu u džepu i promicalo interese koji nisu i hrvatski. Sada to svi vidimo, ali neka to ne bude razlog da Hrvatska i nadalje čeka ulazak u Schengen. Čvrsto vjerujem da ću, kao budući predsjednik države, već dogodine dokazati da mjesta za rezerve, prema Hrvatskoj, nema i nije bilo - napisao je Milanović na svom Facebooku.

Podsjetimo, odluka Europske komisije o tehničkoj spremnosti Hrvatske za pristupanje Schengenskoj zoni bez granica više nije na dnevnom redu kolegija povjerenika 16. listopada, nego je pomaknuta na kolegij 22. listopada, pretposljednji takav sastanak u mandatu Jean-Claudea Junckera. To je već drugo pomicanje te odluke, koja je prvotno bila planirana za kolegij 2. listopada, pa je prebačena na 16. listopada, a sada za još jedan tjedan kasnije.