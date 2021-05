Milanović o izboru Rafalea: 'Ovo je posljedica činjenice da su Amerikanci bili malo preskupi'

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj akademiji u Hrvatskom narodnom kazalištu u povodu Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 30. obljetnice ustrojavanja Zbora narodne garde. Nakon toga, obratio se medijima i komentirao odluku o nabavi borbenih aviona.

- Što se tiče odluke o nabavi, odnosno o ulasku u postupak nabave zrakoplova i sklapanja ugovora, to je sad početak jednog procesa koji će trajati neko vrijeme, ali dobro je da je donesena ta odluka. Trebala je biti donesena prije tri mjeseca, iz političkih razloga nije, donesena je sada i to je to, treba ići u realizaciju, rekao je Milanović te otkrio što misli o izboru.

- Rekao sam da ću podržati sve ono što Vlada odluči jer sam znao kamo to vodi, tako da sad kažem da podržavam. Razumijem zašto je donesena takva odluka. Govorili su da favoriziram Amerikance, a to nije istina. Oni su se inače vrlo džentlmenski sada ponijeli. Preživjet će oni to jer mi s Amerikancima radimo puno, temeljito i sljedeće nabave će bit rezultat direktne pogodbe sa Sjedinjenim Državama. Ovo je prije svega posljedica činjenice da su Amerikanci bili malo preskupi, kazao je.