Milanović: Na neki sam način i predsjednik Hrvata u Bosni i Hercegovini

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović boravi u New Yorku, gdje je održao govor na Općoj skupštini UN-a te se sastao s turskim predsjednikom Erdoganom, između ostalog, a izjavu je dao za Al-Jazeeru Balkans.

Prokomentirao je situaciju u vezi s time što je na skupštinu došao Željko Komšić, predstavnik Hrvata u Bosni i Hercegovini te aktualni predsjedavajući Predsjedništva te zemlje.

– Komšić je došao kao jedan od članova Predsjedništva, ne znam uopće s kakvim mandatom i u čije ime govori, čak i da je predstavnik Hrvata. Ja sam rekao da sam predsjednik Hrvatske, predsjednik hrvatskih građana, Hrvata, pa na neki način i onih Hrvata koji žive u Bosni i Hercegovini. To je moja dužnost, obveza i osjećaj, na kraju krajeva.

Novinara je zanimalo detaljno objašnjenje što je Milanović mislio pod izjavom da je predsjednik Hrvata iz BiH.

– Gledajte, u onoj mjeri u kojoj Ustav kaže, dakle da se brinemo i da vodimo računa o statusu Hrvata izvan Hrvatske, ali, naravno, uz puno poštovanje tih zemalja – da. Na kraju krajeva, što sam radio u Bosni i Hercegovini prije dva mjeseca?

Novinar ga je opet upitao kako može biti predsjednik jednog konstitutivnog naroda u BiH ako je on predsjednik RH.

– Pa gledajte, Hrvati u Bosni i Hercegovini i u New Yorku imaju pravo glasa, nešto što sam ja vrlo često problematizirao i pokušavao svesti u razumnu razinu upravo zato da se susjedna država ne kompromitira jer se ulazi u njezin prostor, ali, ako tako mislite, onda mi je trebalo zabraniti ulazak u Bosnu i Hercegovinu – odgovorio je.

– Vi znate da građani Bosne i Hercegovine hrvatske narodnosti imaju hrvatsko državljanstvo? Jesam li im ja predsjednik? Ja mislim da jesam – istaknuo je Milanović.

– Govorim baš tako, dakle, to je politika koju nisam ja provodio, ona je danas takva i to su političke činjenice, to su formalno-pravne činjenice. Ono što sam naglašavao gospodinu Erdoganu cijelo vrijeme jest da u Hrvatskoj nema baš nikoga tko će se razmetati s pričama da će se Bosna i Hercegovina odcijepiti, što čujemo od nekih drugih dijelova Bosne i Hercegovine. I to nije pametno, nije potrebno – zaključio je Milanović.