Milanović iz Sinja odgovorio Plenkoviću: 'Taj komunistički pitomac uveo je riječ laž u vokabular'

Predsjednik Republike Zoran Milanović položio je danas u Sinju vijenac i zapalio svijeću kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu te održao sastanak s gradonačelnikom Grada Sinja i suradnicima.

Milanović je rekao da planira doći na Sinjsku alku te planira biti pokrovitelj.

“Ja znam primiti udarce, nisam plačibaba kao neki. Ako nešto zezneš, ljudi ti to vrate. To sam rekao i gradonačelniku: ‘Dobio si izbore uvjerljivo i za godinu dana, ako ti proračun ne naraste iz EU fondova, ljudi će tražiti tvoju stražnjicu.”

Milanović je odgovorio premijeru koji mu je poručio da pravosuđe nije HDZ-ovo.

“Laž je riječ koju je on uveo u hrvatski politički vokabular. To je naš masovni komunikator, pitomac komunistički donio u Hrvatsku”, rekao je.

Na pitanje o uhićenjima sudaca u Osijeku, Milanović je rekao da on Zdravka Mamića i njegove optužbe ništa nije razumio.

”Vidjet ćemo sada. Oni su optuženi da su skrivali novac na računu. Dobro, nitko ne skriva novac na računu. Neobična situacija. Neka im se sudi. Sve će se to dokazati u idućih 20 godina u HDZ-ovu pravosuđu. Ima vremena. Možda netko bude od nas još i živ, možda negdje u Manolićevim godinama života. A Manolić će još biti živ”, kazao je.

Osvrćući se na optužbe na Lozančićev račun, Milanović je rekao da su te optužbe nemoguće .

‘”To je kao da pilot zrakoplova upravlja 'podmornom' flotom. Lozančić nije mogao biti na tom sastanku, a kamoli da se bavi takvim stvarima, pa ni Cvitan”, kaže.

Komentirao je i odlikovanje Branimiru Glavašu.

“Tko smišlja ta pitanja? To ste me pitali prije deset dana. Ne, nije mi žao. Nisam promijenio mišljenje, čak ni nemam mišljenje, to je zakon. Kada gledam danas, ja ga ne bih odlikovao. Na meni je da poštujem zakon. I ako ga opet osude pravomoćno, morat ću postupiti kao moji prethodnici. Slutnja da bi moglo doći do promjene u pravosuđu je Zlata Đurđević. Radije bi imali Hitlera nego nju, u tome je problem”, rekao je Milanović.