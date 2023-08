'Michalisa i mene presrela su četvorica s letvama i palicama. Govorili su hrvatski'

"Poznajem Michalisa još iz vremena kad smo išli u srednju školu. Upoznali smo se na stadionu na jednoj od utakmica AEK-a, a tijekom godina postali smo dobri prijatelji. Na dan kad je došlo do obračuna između grčkih i hrvatskih navijača Michalis i ja došli smo do stadiona kako bismo kupili karte za utakmicu koja se trebala održati drugog dana. Igrom slučaja zatekli smo se između jedne i druge strane u tom sukobu i u panici smo počeli gledati kamo da pobjegnemo kako ne bismo nastradali. U tom metežu jedni su vikali na grčkom, drugi na engleskom, a treći na meni tada nepoznatom jeziku, kasnije sam shvatio da je to bio hrvatski.

Baš smo se bili udaljili od mjesta glavnog sukoba gdje je bilo najviše ljudi i izgledalo je kao da ćemo se izvući, ali tada su iz drugog smjera pred nas došla četvorica muškaraca u tamnim majicama. Na glavama su imali kapuljače, a međusobno su komunicirali na hrvatskom. U rukama su imali palice i letve, ali nož nisam vidio.

Michalis je krenuo na jednu, ja na drugu stranu, a oni su iz nekog razloga potrčali baš za Michalisom i okružili ga. Stigli su ga i nekoliko puta udarili po tijelu, a onda im se pridružila i peta osoba. Moguće da je ona imala nož, a to zaključujem zato što je nekoliko trenutaka nakon što se pridružila ostaloj četvorici točno na mjesto gdje su se oni nalazili doletio molotovljev koktel. U tih nekoliko sekundi konfuzije Michalis i ja smo se okrenuli na drugu stranu i pobjegli od njih, a oni, sva sreća, nisu nastavili trčati za nama. Dok smo trčali, vidio sam krv na Michalisovoj ruci i pitao ga je li u redu, a on mi je kazao kako su ga uboli, ali da je u redu, da ga gotovo uopće ne boli."

Ove riječi samo su djelić svjedočenja, kako ga grčki mediji nazivaju, ključnog svjedoka u slučaju ubojstva Michalisa Katsourisa, a koje su nedavno objavili neki grčki portali.

Ako se pitate zbog čega se ključni svjedok pojavljuje tek sada, dvadesetak dana nakon samog događaja, na to pitanje nema sigurnog odgovora. Naime, on nije svjedočio zato što je na to bio prisiljen, odnosno zato što je do njega došla policija, sâm se 24. kolovoza ušetao u policijsku postaju i tamo ispričao svoju verziju. Čemu toliko čekanja još uvijek nije jasno, a razlog možda doznamo ako u javnost "ispliva" cijeli njegov iskaz koji zasigurno nije kratak jer ga je davao gotovo dva sata. Pitanje je i hvata li se grčka policija za bilo kakve slamke spasa s obzirom na to da tamo i dalje pljušte smjene. U subotu je objavljeno kako su otkaze dobila još osmorica policajaca na raznim pozicijama jer nisu poduzela ništa da se spriječe hrvatski navijači da dođu do Atene iako su stigla sva potrebna upozorenja da bi moglo doći do sukoba.

U međuvremenu, barem prema onome što izlazi u javnost, grčka policija doživjela je još jednu blamažu. Osobu koju su označili kao glavnog grčkog pomagača Bad Blue Boysa i za kojom su bili raspisali i tjeralicu, a riječ je o 43-godišnjem navijaču Panathinaikosa, morali su pustiti na slobodu nakon što im se on sam predao. Taj 43-godišnjak u vrijeme sukoba, odnosno još nekoliko dana prije, otišao je na odmor na drugi kraj Grčke, a kao dokaz im je priložio fotografije, račune nekih tamošnjih restorana gdje je plaćao svojom bankovnom karticom i još cijeli niz preslika komunikacije iz svog mobitela koja pokazuje da je bio ondje.

