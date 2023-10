Mehaničar uveo 20 strogih pravila svojim mušterijama: 'Svi su me podržali!'

- Svi su mi dali podršku, čak i ljudi koje sam spomenuo u objavi. Prijateljski smo razgovarali i čak dogovorili nove poslove. Meni je žao što su oni mislili da sam se ja naljutio na njih - kaže automehaničar Ivan Lepan iz Sikirevaca kod Slavonskog Broda, čija je objava o uvođenju 20 novih pravila u poslovanje i novom odnosu prema mušterijama postala pravi hit, osobito nakon teksta u Večernjem listu. Podsjetimo, Lepan je na svojoj Facebook stranici napisao da njegova politika moralnog, pristojnog i osjećajnog odnosa prema mušterijama u proteklih 25 godina nije donijela rezultat, pa se odlučio na zaokret. Uveo je 20 novih pravila u svoje poslovanje, od kojih su neka: nema više popusta od 40-50 posto na dijelove, nema više kemijanja i "de skrpaj mi to", popravak isključivo dijelovima visoke kvalitete, vučna služba više nije besplatna, moj radni sat košta 20 eura i tako ću ga naplaćivati, mušterije primam isključivo radnim danima od 9 do 17 sati, subotom i nedjeljom više ne radim, to što vama vozilo treba odmah i što ne možete bez njega nije naš problem...

Najteže mu je, kaže, kad čuje da njegov rad ogovara netko za koga je mislio da mu je prijatelj. U objavi nije poštedio ni sebe, pa je tako obećao da će za svako prekoračenje dogovorenog roka za popravak plaćati penale od 20 eura po satu.

- Nisam se nadao da će moja objava privući toliku pozornost. Ja sam to napisao jer sam nakon saznanja da me mnogi ljudi blate po birtijama pretpostavio da je problem u meni, pa sam odlučio okrenuti ploču. Jedino moje očekivanje bilo je da će ljudi na koje se objava odnosi pročitati to što sam napisao i da će se prepoznati. Međutim, to je buknulo do neslućenih razmjera – kaže Lepan.

Lepanov istup u Večernjaku naišao je na lavinu reakcija i komentara, većinom pozitivnih. Čitatelji ga hvale, pišu kako pravi majstor košta, kako se na njega mora čekati i kako se napokon pojavio jedan mehaničar koji želi reda, a njegovi kolege, automehaničari i obrtnici, čestitaju mu na hrabrosti i govore kako se i oni susreću s istim problemima. Prima pozive iz cijele Hrvatske, Srbije, Bosne, zovu ga zidari, limari, bravari, tokari, zapravo svi zanatlije koji imaju nekakvih problema. Razveselilo ga je što su se mnogi pronašli u njegovoj priči.

- Sve nas majstore muče isti problemi. Malo nas je, posla je previše, a svi bi da im odmah bude gotovo. U selu ćete čuti da ja naplaćujem dijelove koje nisam promijenio. Zašto se takvi nezadovoljnici ne obrate direktno meni? Ja znam da ima majstora koji to rade, ali nije u redu da zbog pojedinaca koji ne rade svoj posao kako treba mi svi ostali ispadamo lopovi i prevaranti. Ja to nisam, ne možemo svi biti u istom kalupu – govori majstor Iko.

Lepanu je najvažniji ljudski odnos, novac je tu najmanje bitan. Ljudima koji se prema njemu odnose s poštovanjem i razumijevanjem auto će popraviti badava, ali ne dozvoljava da ga se olajava. Mušterije su u njegovim riječima prepoznale iskrenost. Nakon objave niti jednu mušteriju nije izgubio, a promet se u njegovoj radionici čak i povećao. Čak i ljudi koji je prozvao imenom i prezimenom shvatili su da objava nije bila uperena protiv njih.

- Oni su smatrali da to mogu govoriti, jer sam ja dosad šutio na njihove priče. Međutim, psihički sam to sve teže podnosio i morao sam nešto poduzeti. Mojih 20 stavki nije usmjereno ni na čiju štetu, nego na dobrobit cijelog društva – ističe.

Iako ima i onih kojima se majstorova pravila nisu svidjela, on im poručuje da ne namjerava odstupiti od zacrtanog smjera. Sve kojima je ulje iz njegove radionice nekvalitetno, a promjena skupa uputio je da ga od sada mijenjaju na drugom mjestu. Navodi kako će uvijek imati razumijevanja za svoje mušterije i prijatelje i kako će popusta za njih uvijek biti, ali planove općenito neće mijenjati.

- Nitko neće čekati na popravak dulje nego što je potrebno, ali nema više ni privilegija. Ako im kažem da dođu u radno vrijeme, onda je to u radno vrijeme. Nema subote, nema nedjelje. Nema u 8 navečer, pogotovo ne onima koji su me blatili. Oni moraju znati što su izgubili – poručuje Lepan i dodaje:

- Pozivam svoje mušterije i sve ljude da manje brbljaju i tračaju okolo, a ako imaju kakav problem, da mi kažu u lice. Podržat ću svakoga tko tako postupi.