Mediji vode križarski rat protiv Plenkovića

S Vladimirom Šeksom, savjetnikom šefa HDZ-a Andreja Plenkovića koji je imao veliku ulogu u sastavljanju koalicije HDZ-a i HNS-a nakon što je premijer iz Vlade izbacio Most, razgovarali smo o poziciji Andreja Plenkovića, budućnosti saveza HDZ-a i HNS-a, rekonstrukciji Vlade, Plenkovićevim izazivačima... HDZ je trenutačno u delikatnoj situaciji, a ni Plenkovićeva pozicija nije najbolja, no Šeks smatra da Plenković nije ugrožen.

Kao jedan od arhitekata koalicije HDZ-a i HNS-a, kako gledate na poruke HNS-ova župana Posavca da HNS treba izaći iz Vlade?

Nisam nikakav arhitekt te koalicije, nego sam Andreju Plenkoviću iznio savjetničko mišljenje da treba raskinuti koaliciju s Mostom. Na razne ideje koje iznose različiti akteri HNS-a treba gledati s goleme stijene soli jer je to sve u funkciji njihovih unutarstranačkih odnosa. Vrdoljak se više neće kandidirati za šefa HNS-a, a Posavec hoće i vodi svoju kampanju. O eventualnom raskidu koalicije, kao i sklapanju koalicije, odlučuje Predsjedništvo i Središnji odbor HNS-a. Ta su stranačka tijela odlučila i o savezu HNS-a s HDZ-om.

Hoće li preživjeti koalicija HDZ-a i HNS-a?

Ne vidim realnu situaciju i mogućnost da bi HNS razvrgnuo savez s HDZ-om.

Što kažete na Stierove poruku i očitu kandidaturu za predsjednika HDZ-a? Je li Plenkovićeva pozicija time ugorožena?

Stier je vrlo precizno i jasno izrazio ambiciju za kandidaturu na mjesto predsjednika HDZ-a. Plenkovićeva pozicija nije uopće ugrožena. Postoji disbalans između recentnih uspjeha Vlade u raznim sferama, od uspjeha na europskom do uspjeha na domaćem planu, ali ti uspjesi zamagljeni su produkcijom različitih afera. Dobar dio medija vodi križarski rat protiv Plenkovića i HDZ-a. Hrvatska je postigla kolosalan uspjeh time što je ministrica Pejčinović-Burić postala glavna tajnica Vijeća Europe, Plenković je bio glavni pregovarač u Bruxellesu, ali sve to zamagljeno je kanonadom loših vijesti.

Ne možete optužiti medije, pojedini ministri ogrezli su u razne nečasne poslove.

U ogromnoj mjeri te se afere dižu na visoku potenciju, Andrej Plenković izvukao je zaključke da treba ambiciozno rekonstruirati Vladu. U ljubavi i politici nisu važne činjenice, nego dojam i percepcija, a stvorio se dojam da su neki ministri opterećeni aferama. On će kao premijer i najodgovornija osoba u Vladi i HDZ-u povući prave i pravovremene poteze.

Hoće li u rekonstrukciji Vlade smijeniti i neke kapitalce?

Ne bih komentirao imena, Plenković je predsjednik Vlade i on će odlučiti koje ministre treba zamijeniti, odnosno na kojim pozicijama treba napraviti osvježenje. To je tako u parlamentarnoj demokraciji, to je normalni standard. Naravno da bi zbog nekih smjena moglo biti nezadovoljnih, ali ako smijenjeni ministar istupi i kaže da je to odluka premijera i da s njom nema problem, onda ni oni koji su se mislili buniti neće imati platformu da to čine.

Hoće li glasanje u Saboru za nove ministre proći glatko?

Plenković je dobio bianco podršku Predsjedništva i Nacionalnog vijeća i mora imati potpuno odriješene ruke u rekonstrukciji Vlade.

Oporba je pokrenula opoziv troje ministara, jedan od to troje – Goran Marić – sam je podnio ostavku.

Oporba je nanjušila krv i jasno da će sada iz dana u dan ići sa zahtjevom za smjenom nekog drugog ministra, premijera ili čitave Vlade. Posve je sigurno da će premijer i Vlada biti pod stalnim pritiskom opozicije. Zadnjih 50 godina svakog ljeta najavljuje se vruća jesen, ali ovo će biti samo produljeno bablje ljeto. Sve se čini jako uzburkano, ali to je samo bura u čaši vode.

Okuplja li se oko Penave Plenkovićeva oporba i postoji li mogućnost da se i on kandidira za predsjednika HDZ-a?

Nemam nikakvih informacija o Penavi.