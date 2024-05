Ribar iz Jadrana izvukao morskog psa od gotovo 200 kg: 'Osjećali smo adrenalin'

Ribar Rajko Bojanović uhvatio je kod Budve plavog morskog psa, odnosno modrulja, dugog tri metra i teškog gotovo 200 kilograma. Kako je otkrio, on i njegov prijatelj koristili su metodu koja podrazumijeva zabacivanje od 30 do 40 udica, na 150 do 200 metara dubine.

"Taj cijeli dan smo ostavili mamac, a sutradan smo se vratili. Kada smo došli provjeriti, vidjeli smo da je morski pas zapetljan. Bio je mrtav, pokušali smo ga unijeti na brod, ali nismo mogli sami", ispričao je Bojanović, kako piše Prva.rs.

Uz to, opisao je kako su se osjećali zbog velikog ulova: "Osjećali smo adrenalin, strah. Međutim, kako je riba bila mrtva, nije to bio toliki strah kao što je to kad je živa".