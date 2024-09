Mato Oraškić prije 25 godina na sudu u Zagrebu ubio je ženu, odvjetnicu i sutkinju

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković objavio je u nedjelju, u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, da šalju jasnu poruku da nasilje nema opravdanja i ne smije se tolerirati. "Obilježavajući Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, šaljemo jasnu poruku da nasilje nema opravdanja i ne smije se tolerirati. Vlada Republike Hrvatske će nastaviti poduzimati mjere s ciljem sprječavanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji", objavio je premijer Plenković na društvenoj mreži X u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se u nedjelju s ciljem veće senzibilizacije javnosti jer podaci pokazuju da su samo u prvih šest mjeseci ove godine, od kada je uvedeno novo kazneno djelo, femicid, prijavljena čak četiri teška ubojstva žena. Hrvatski sabor je prije 20 godina, 22. rujna proglasio Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u spomen na žrtve koje su na taj datum 1999. stradale kada je tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio sutkinju Ljiljanu Hvalec, suprugu Gordanu Oraškić i njezinu odvjetnicu Hajru Prohić, a teško ranio zapisničarku Stanku Cvetković.

Oraškić, inače policajac Policijske postaje Novi Zagreb, koji je zbog sumnje da je zapalio kuću ženinih roditelja bio suspendiran, postao je prva osoba u Hrvatskoj osuđena na maksimalnih 40 godina zatvora. "Kada je sutkinja Ljiljana Hvalec na kraju brakorazvodne parnice u zapisnik izdiktirala 'dovršeno', čula sam kako joj se oteo uzvik iznenađenja. Podigla sam pogled i vidjela pištolj u njegovoj ruci. Repetirao ga je i počeo je pucati. Izbrojila sam osam hitaca, nadala se da će mu se isprazniti pištolj, da neće pucati u mene. No tada mi je prišao. Ispalio mi je metak u leđa i glavu", ispričala je Stanka Cvetković za Večernji list.

— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 22, 2024

Nakon pucnjave, Oraškić je otišao do obližnjeg WC-a kako bi s ruku oprao tragove baruta. Napustio je zgradu sudu pa se zaputio do graničnog prijelaza Bregana. Kada je zaustavljen, na suvozačkom sjedalu imao je policijsku uniformu koja mu je trebala poslužiti kao krinka. – Ja sam vam kolega, idem na sprovod u Brežice pa na posao – objašnjavao je, no nisu mu vjerovali. Njegova je fotografija bila odaslana svim policijskim ophodnjama. Granični policajci rekli su mu da dođe u službene prostorije gdje je uhićen.

Autonomna ženska kuća: Institucije ne reagiraju adekvatno

Iako je Hrvatska potpisnica svih važnih međunarodnih ugovora i konvencija vezanih uz zaštitu žena od nasilja, provedba propisa u praksi i na terenu ne funkcionira, upozorava predsjednica saborskoga Odbora za ravnopravnost spolova Marija Lugarić. Kazneni postupci traju predugo, sankcije nisu dovoljno velike, a žrtve se u postupcima ponovno viktimizira zbog čega često izbjegavaju prijavljivati nasilje, a kada odluče napustiti nasilno okruženje to postaje glavni okidač za daljnje nasilje i femicid.

Statistički podaci pokazuju da se broj kaznenih djela među bliskim osobama u osam posljednjih godina učetverostručio. Naime, 2015. bilo je nešto više od dvije tisuće evidentiranih takvih djela, a 2023. više od osam tisuća. Hrvatska je 2024. godine napravila značajan korak prema prepoznavanju femicida, uvrstivši teško ubojstvo žene u Kazneni zakon. No do sada ne postoji niti jedan slučaj pravomoćne sudske presude za novo kazneno djelo – Teško ubojstvo ženske osobe, upozorava Lugarić. Prema podacima MUP-a u prvih šest mjeseci, od kada je uvedeno to novo kazneno djelo, prijavljena su četiri teška ubojstva ženske osobe i tri teška ubojstva ženske osobe u pokušaju.

Iz Autonomne ženske kuće Zagreb ističu da su potrebni maksimalni senzibilitet i razumijevanje za problem nasilja nad ženama, dodatna edukacija te odgovornost institucija za nečinjenje jer ono dovodi do daljnjeg nasilja i femicida. Upozoravaju da, iako već šest godina imamo ratificiranu Istanbulsku konvenciju, još uvijek postoji problem u svijesti velike većine stručnjaka i snažna potreba za korištenjem rodno neutralnih termina poput bliska osoba čak i u slučajevima najbrutalnijih zločina prema ženama, a unatoč istraživanjima koja jasno dokazuju da su ubijene bliske osobe u najvećem broju upravo žene.

Ocijenile su kako institucije ne reagiraju adekvatno na problem muškog nasilja protiv žena i sve češće razvijaju modele loše prakse koji nerazmjerno pogađaju žene, a pogoduju zlostavljačima, koji su našli nove mehanizme zlostavljanja žena koje su preživjele nasilje kroz sustav optuživanjem žrtava nasilja da izmišljaju događaje i manipuliraju djecom. "Rodno uvjetovano nasilje protiv žena nije izolirani čin i ne smijemo ga promatrati kao takvog, već je neophodno i nužno prepoznati kontinuitet nasilja kojeg su žene već preživjele", poručile su.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković kazao je kako je problem nasilja nad ženama u našem društvu još bolno prisutan, te da borba protiv nasilja mora biti dio šireg društvenog nastojanja. Istaknuo je da treba ulagati u edukaciju i u prevenciju nasilničkog ponašanja te težiti najučinkovitijoj mogućoj provedbi svih zakonski dostupnih mehanizama, a ukoliko su postojeće mjere nedovoljne da odvrate nasilnike, zakonodavstvo je nužno unaprjeđivati.

U povodu obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, izaslanstvo SDP-a predvođeno predsjednicom Foruma žena te stranke Sandrom Krpan položit će u nedjelju cvijeće i zapaliti svijeće kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, a vijence će tamo položiti i izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba Ivana Kekin te predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Rada Borić. U Osijeku Udruga Adela organizira 2. ženski marš tijekom kojeg će obići osječke institucije zadužene za sigurnost i povjerenje žena u sustav.