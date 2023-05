Matica hrvatska: Splitska vlast izbacuje nas iz prostora u kojem smo desetljećima

Nakon gotovo trideset godina ogranku Matice hrvatske u Splitu prijeti opasnost da ostane bez prostora u strogom centru grada u Marmontovoj ulici. U dopisu koji im je uputila splitska pročelnica za gradsku imovinu Maja Đerek piše kako im je još 31. prosinca 2021. godine istekao rok na koji je bio sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora i da je uvidom u spis predmeta utvrđeno da ne ispunjavaju uvjete za sklapanje novog ugovora o zakupu pod istim uvjetima.

Maticu se nadalje upućuje da se javi na skorašnji javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora, na kojem će biti oglašena i zgrada u Marmontovoj u kojoj trenutačno boravi Matica. A u dopisu stoji i kako, s obzirom na to da su bili uredni platiše, Matica se ne mora seliti, odnosno ne mora predati prostor u Marmontovoj Gradu do provedbe javnog natječaja, ali pod uvjetom da dostave potpisanu i ovjerenu izjavu kojom Gradu Splitu daju suglasnost da slobodno uđe u posjed prostora ne uspiju li ga zadržati na javnom natječaju.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Predsjednica splitskog ogranka Matice hrvatske Snježana Šetka kaže kako je točno da im je ugovor istekao te dodaje da je upravo Matica ta koja je Gradu na to skrenula pozornost 27. rujna prošle godine na primanju kod gradonačelnika Ivice Puljka i kako od tada čekaju da se to pitanje riješi.

– Gradonačelniku smo pred svjedocima ukazali na to da je ugovor istekao i tražili da se produlji, na što je on rekao da ne vidi razloga da tako ne bude i dalje. Na kraju smo dobili "ljubavno pismo" od Grada, u kojem nas se poziva na mirnu predaju prostora i izjave kod javnog bilježnika, što znači izbacivanje, nakon čega je gradonačelniku Puljku pisao i predsjednik Matice hrvatske Miro Gavran, no mjesec dana čeka odgovor – kaže Snježana Šetka.

VEZANI ČLANCI:

Dodaje kako će se Matica svakako javiti na novi natječaj, ali i naglašava kako oni u tom prostoru nisu nelegalno, kako se sada prikazuje, već na temelju odluke tadašnjeg Poglavarstva Grada iz 1996. godine, po važećem zakonu iz tog vremena.

– Mi ćemo se na natječaj javiti, ali po tržišnim uvjetima nemamo ga nikakve šanse dobiti, kao uostalom ni jedna udruga, a mislim da ne možemo ni u isti rang s udrugama za zaštitu ptica pjevica. Mi smo najstarija kulturna udruga u Hrvatskoj, postojimo 181 godinu i nadam se da ne moram nikome objašnjavati što za Hrvatsku, pa i za Grad Split, znači Matica. Osim toga, postoje neke udruge kojima je ugovor također istekao kao i nama, ali im je produljen bez javnog natječaja. Ako se ide na koncept natječaja, zar ih ne bi onda svi morali proći – kaže Šetka.

Splitska pročelnica Maja Đerek, koja od dolaska na funkciju ističe kako joj je sređivanje gradske imovine prioritet, kaže da je s Maticom na ovu temu imala dva sastanka i kako im je na oba objašnjeno da moraju proći postupak javnog natječaja.

– Trenutačno su i bez ugovora i bez natječaja u prostoru, ali nitko ih iz prostora ne tjera – kaže i objašnjava kako Grad radi na kriterijima za natječaj i kako više neće biti moguće koristiti gradske prostore bez obzira na program, djelovanje, godine postojanja, koliko neka udruga ima članova... Drugim riječima, po novome će se to sve gledati i Matica će, da bi zadržala prostor, objašnjava Đerek, morati kao i svaka druga udruga proći taj postupak sukladno zakonu.

Paralelno, otkriva pak gradonačelnik Splita Ivica Puljak, Grad planira svim prostorima dati namjenu, odnosno definirati što bi u njima trebalo biti.

– Na taj način ćemo maksimalno suziti broj onih koji se na natječaj za prostore u strogom centru mogu javiti, a naša je ideja da u tim prostorima budu aktivnosti koje privlače što više građana, u što se Matica uklapa. Oni su važna udruga i Grad s njima želi surađivati i imati dobre odnose. Cijenimo ih i poštujemo. Onima koje ne želimo u centru grada, poput primjerice političkih stranaka, jasno smo to i rekli i oni su se ili iselili ili se iseljavaju. No nema drugog načina da zadrže prostor osim da zadovolje kriterije na natječaju – kaže Puljak.

Snježana Šetka kaže kako su mnogi, kao i oni, dobili iste dopise i da je jasno da su zbog svega zabrinuti. Poručuje i kako žele pisani odgovor u kojem se određuje namjena prostora koji se daju u zakup. Jer apsolutno je pravo, dodaje, Grada da odredi namjenu, odnosno kaže želi li u gradskom prostoru u centru gdje je sada Matica ćevabdžinicu ili hostel ili kulturne sadržaje. – Ali glupo je da se ovako igramo miša i mačke – zaključuje Snježana Šetka.

VIDEO Golemo klizište razlomilo cestu