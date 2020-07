Masovna tučnjava u Petruševcu: Vidio sam kako dvije žene tuku stariju gospođu

U zagrebačkom Petruševcu oko 20 sati došlo je do masovne tučnjave zbog čega je morala intervenirati i policija.

– Čuo sam da se ljudi svađaju na ulici, a kad sam izašao iz kuće vidio sam kako dvije žene tuku stariju gospođu. Bacili su je na tlo i razbili joj naočale, a treća napadačica je izvukla suzavac i počela špricati okupljene – ispričao je mještanin Petruševca za 24 sata.

Jedan je muškarac ispričao kako ga je netko udario bokserom u glavu i raskrvario ga.

– Zvala me je draga da tuku starije ljude. Dotrčao sam ondje i rekao da zovem policiju kad me napalo njih 20. Napali su prvo moju ženu no uspio sam je otrgnuti. Potom su mene počeli tući, ni sam više ne znam s čime. Imam posjekotinu nasred čela, nije mi dobro u glavi – ispričao je on.

Iz PU zagrebačke su potvrdili kako su dobili dojavu oko 20.35 sati o sukobu više ljudi. Zasad nema informacija je li itko uhićen.