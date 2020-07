Marijana Puljak: Mi nikad ne odustajemo i nismo opcija za jedan mandat

1. Što očekujete od novog saziva Sabora?

Mi sigurno donosimo novi način rada i pristupa poslu u Saboru, a to znači pažljivo pripremanje za sjednice, stvarnu analizu materijala za koje su se dosad dizale ruke po stranačkim interesima, a ne interesima građana. I ono ključno – mi donosimo rješenja. U svojim smo sredinama naučili na puno rada, a ne na političku hladovinu. I to donosimo i u Sabor. Dosta je bilo onih koji dižu ruke i za loše odluke jer im je tako netko rekao i onih koji se služe samo populizmom i izvođenjem igrokaza. Krajnje je vrijeme da netko tamo ozbiljno radi posao za koji je izabran. To očekujte od nas.

2. Laburisti, ORaH, Živi zid – zabljesnuli su i vrlo brzo nestali s glavne političke scene. Ima li koalicija Pametnog, Stranke s imenom i prezimenom i Fokusa potencijala da u Saboru “ne pleše” samo jedan mandat, i zašto?

Ima. Upravo zato što smo baš mi oni koji već dugo i predano rade na iskonskim promjenama u svim sredinama u kojima djelujemo. Za naš rad se zna. I zna se da ne odustajemo. Pametno je nastalo iz građanske inicijative još prije 12 godina. Strpljivim i upornim radom došli smo do Gradskog vijeća, pa do najveće i najradišnije oporbe u Splitu, a sada smo i u Saboru. Isto tako, Dalija Orešković već se godinama bori protiv korupcije u društvu, dok Fokus uvodi najtransparentniju politiku, isključivo u korist građana. Kada tako djelujete, onda vaš rad nije za jedan mandat i ne nestajete sa scene preko noći, već se uporno i tvrdoglavo borite za budućnost svoje i sve ostale djece u Hrvatskoj. I mi ćemo u tome i uspjeti, kad-tad.

3. Vašoj stranci neki predbacuju neoliberalnu politiku. Jeste li vi predstavnici neoliberalizma?

Ne. Ljudi koji govore o neoliberalizmu najčešće nemaju pojma ni o čemu govore, nego se to prenosi kao neki bauk po državi, kao što se mnoge plaši, Billom Gatesom, 5G tehnologijom i sličnim “teorijama zavjere”. Pametno je liberalna stranka koja teži demokraciji i uređenoj državi po uzoru na najuređenije države Europe. Želimo manje namete poduzetnicima kako bi otvarali nova radna mjesta, više pravde, a da su obrazovanje i zdravstveni sustav dostupni baš svakome. Jasno mi je da to mnogima ne odgovara pa nam zato lijepe razne etikete. No, neće nas zaustaviti. Mi ćemo se i dalje boriti za uređenu i efikasnu državu te najbolje obrazovanje za našu djecu.