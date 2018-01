Nakon sukoba s ocem svoj imperij je počeo graditi od ništice

Nakon što je izgubio dugogodišnju bitku s rakom gušterače, jučer je u Zagrebu u dobi od 66 godina preminuo jedan od najmoćnijih hrvatskih odvjetnika i većinski vlasnik Hanza Medije Marijan Hanžeković.

Izdanak je ugledne zagrebačke obitelji, zapravo dinastije: pradjed mu je bio rektor sveučilišta, djed veliki župan i posljednji ban Hrvatske i Slavonije, otac je bio Mačekov tajnik u ondašnjem HSS-u te prvi ministar financija u RH, dok je po rođaku Borisu, sportašu i reprezentativcu, imenovan glasoviti zagrebački atletski memorijal. Iako je rođenjem pripadao društvenoj eliti, Hanžeković je nakon sukoba s ocem tijekom studija za život zarađivao radeći kao noćni čuvar na Velesajmu ili profesionalni vozač, obavljajući sve poslove koji se nude za nadnicu, gradeći svoj imperij od ništice.

Odvjetničku je pisarnicu otvorio prije četiri desetljeća, 1978., no prvih su ga nekoliko godina, zbog mladosti, klijenti zaobilazili u širokom luku. “Nitko”, reći će jednom prilikom, “nije želio ići odvjetniku kojemu je tek 26 godina”, ali odustajanje za Hanžekovića nije bila opcija.

– Ja sam odvjetnik po vokaciji, jedan od onih dosadnih koji je još u osmogodišnjoj školi znao što hoće. Ali sam mislio da je to romantičniji poziv, da je to borba za pravdu. No pravo i pravda su dva različita pojma. Pravde ima koliko i ljudi. Svatko ima neku svoju pravdu. Ona je osobna, a pravo je čista logika – kazao je o sebi u jednome od rijetkih intervjua. Premda je isticao da ne zagovara ni lijevu ni desnu političku opciju, deklarirajući se kao građanin i patriot, bio je prisutan i u politici, kao član HSLS-a, no u toj sferi nije ostavio dubljeg traga. “Meni politika i vlast ne mogu ponuditi ništa što nemam i naravno da sam u društvu ljudi koji nešto žele ostvariti kroz politiku nepodobna osoba”, komentirao je svoje povlačenje iz aktivne politike.

Bio je strastveni kolekcionar umjetnina i vlasnik Zbirke Hanžeković. Posvećen je i sportu pa je od 2000. bio predsjednik Košarkaškog kluba Zagreb te osnivač Hrvatskog košarkaškog saveza. Također je bio član Trilaterale, a nije krio ni svoju pripadnost masonima, pa se i danas na internetskoj stranici Slobodnih zidara Hrvatske može pročitati “riječ velikog majstora Velike lože” koju potpisuje svojim imenom i prezimenom. Kao odvjetnik besplatno je zastupao ženske aktivističke grupe, donirao u brojnim prigodama, ali o tome je šutio.

Premda je isticao kako se “nijedan odvjetnik nije obogatio samo na ovrhama, pa tako ni on”, obični građani Hanžekovića su najčešće percipirali u kontekstu ovrha koje njegov ured nesmiljeno provodi za HTV, Zagrebački holding i Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo, upamćena je i Hanžekovićeva izjava kako je najbolje rješenje da se smanje troškovi ovrhe – da se računi plate na vrijeme. Sućut obitelji u povodu smrti Marijana Hanžekovića izrazio je cijeli državni vrh.