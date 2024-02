Marcelić: HDZ će imati problem u sastavljanju većine, a koalicija SDP i Možemo sprječava rasipanje na ljevici

Superizborna godina i lov na saborske, europske, pa i predsjednički mandat je započela. O ovim i još ponekim imenima koji kreću u lov na vlast i mandate u superizbornoj godini zatražili smo analizu od lovca iz poznatog televizijskog showa - Superpotjere, Svena Marcelića. Ovaj sveučilišni profesor iz Zadra je i poznati komentator političkih zbivanja u Zadru, ali i u cijeloj Hrvatskoj. Stoga nam je itekako bilo zanimljivo njegovo mišljenje i predviđanje sto će se događati u na čak troje predstojećih izbora u Hrvatskoj, ali i u devetoj izbornoj jedinici gdje živi Marcelić.

Malenica, Erlić, Sanader, Kalmeta, Bulj, Vidović Krišto, Karamarko, Jelić, Vučetić, Ričard najpoznatija su imena koja se spominju u toj izbornoj jedinici, a podsjetimo u jedinici u kojoj su zadarsko, šibensko i dio splitskog područja HDZ već dugo uvjerljivo pobjeđuje i svojevremeno je imao čak i deset mandata. Ipak da pušu i neki novi vjetrovi, dokazano je HDZ-ovim potpunim ili djelomičnim porazima na lokalnim izborima u velikim i manjim gradovima, te Šibensko-kninskoj županiji. Da ce izbori uskoro biti raspisani uvjereni su mnogi, a Sven Marcelić drži da s obzirom na to da je politička situacija u zadnjih nekoliko tjedana postala prilično užarena, da se vidi da se i HDZ i oporba pripremaju za izbore.

- Sam tajming mogao bi biti u korist HDZ-a utoliko što oni kao vladajuća stranka mogu dirigirati dinamikom izbornog procesa, a u ovom trenutku još nemamo neke obrise konsolidiranja oporbenih opcija. Ipak, zanimljivo je vidjeti da se vladajuća stranka odlučila na raniji termin, jer se obično kao jedan od parametara spominje i tendencija da se čeka kraj turističke sezone, kad su ekonomske brojke najbolje, odnosno najprezentnije. To nam ukazuje na taktiku koji će Plenković koristiti - povećanje plaća i ostalih socijalnih transfera i onda nedugo nakon toga izbori, koje se de facto povezuje s europskim. Radi se jednostavno o ekonomski oportunom trenutku koji će se teško uskoro ponoviti na ovaj način na ovaj način i političkoj pragmatici - ističe Marcelić i na naš upit misli li da afere s ministrima i prozivkama zbog HDZ-ove podrške, kako oporba tvrdi, aferama opterećenom Turudiću, mogu utjecati na rezultate izbora navodi da će ovi izbori biti dobar test koliko je biračko tijelo oguglalo na afere…

- Postoji, naime, još jedan faktor koji HDZ-u ne ide u prilog, a to je činjenica da se ovogodišnji izbori održavaju u "normalnim" okolnostima, za razliku od prošlih usred Covid epidemije, kad se ljudi načelno odlučuju za stabilniju sliku i nisu toliko skloni promjenama. Ono što se može pretpostaviti je da bi stranka mogla imati većih problema sa sastavljanjem vladajuće većine, iako ne treba isključiti ni sad već dobro ustanovljenu i stabiliziranu praksu žetonizacije Sabora, gdje se uvijek može pronaći pokoja nekritički nastrojena ruka spremna na dizanje. Čini mi se stoga da su afere manji problem u odnosu na to da su same okolnosti izbora drugačije - ističe Marcelić, te komentira i događanja u devetoj, izbornoj jedinici odakle dolazi.

Fenomen vječnog pobjednika Kalmete koji traje i kandidira se za Sabor optužnicama i suđenjima usprkos, Marcelić komentira: - Kalmeta je možda bio faktor pred deset godina, ali sad on više ni u Zadru nema neku osobitu dodanu vrijednost. Uostalom, kad se zadnji put kandidirao za gradonačelnika nije uspio pobijediti u prvom krugu, za razliku od svojeg nasljednika mandat kasnije. Tu se puno prije radi o HDZ-u i tome da je deveta jedinica sociodemografski takva da je sklonija toj stranci, što znači da će i na ovim izborima na tom području HDZ biti favorit bez obzira na Kalmetu.

Marcelića smo upitali i o jakoj konkurenciji HDZ-u na desnici u devetoj izbornoj jedinici.

- S obzirom na prethodno rečeno o karakteristikama devete (a i desete) jedinice, može se vidjeti da postoje jasni razlozi zašto se desnica baš ovdje nastoji etablirati. Prije svega, kad sam radio neke izborne analize vezane uz sastav i demografiju izbornih jedinica (što je zaseban problem i nije čudno da se Ustavni sud time intenzivno bavio), pokazalo se da bi, kad bi one imale realan broj mandata u odnosu na broj stanovnika, dale dodatne zastupnike HDZ-u i Mostu. S druge strane, desnica kao i obično ima velik problem fragmentacije i najčešće se raspe na nekoliko lista koje jedna drugoj uzimaju glasove i niti jedna ne uspije prijeći izborni prag. To je doduše nezgodna situacija i za HDZ kojem se također grabi u bazen glasova, ali osim Mosta ne mislim da su ostale opcije u nekoj realnoj poziciji za uzimanje mandata. Pogotovo ako uzmemo u obzir da je ispadanjem Like iz sastava devete jedinice ona postala generalno urbanija i time manje sklona opcijama desnije od HDZ-a - ističe Marcelić, te komentira i stanje na ljevici. Mnogi tu vide predsjednika gradskog vijeća Zadra Marka Vučetića kao isturenog, a navodno postoji opcija da s njim na listi budu i iz SDP-a i iz Možemo?!

- Ljevica u Dalmaciji ima generalni problem dugotrajnog slabljenja i gubljenja pozicija, Vučetić je u Zadru uspio ostvariti zasad najveći uspjeh, ulazak u drugi krug gradonačelničkih izbora i uvjetnu većinu u Gradskom vijeću. To je pokazatelj da postoji određena sinergija. S druge strane, sama zadarska politička oporbena scena se pokazala katastrofalno neusklađenom, nesuvislom i evidentno nedoraslom zadatku, što je primarno rezultat potkapacitiranosti lokalnih oporbenih političara. U principu, situaciju možemo gledati dvojako - s jedne strane očito postoji prostor za sinergiju, ali s druge nije dobro ako se ona postigne s krivim ljudima. Također, Možemo u Zadru još nema izgrađenu poziciju i relevantne kandidate, tako da je pitanje tko bi sve bili članovi tih lista. Vučetić je trenutno najprepoznatljivija osoba koja se veže uz SDP-ove liste pa ne bi bilo iznenađenje da se okrenu prema njemu kao kandidatu. Realno, u devetoj jedinici takva bi koalicija imala smisla, pogotovo za Možemo, jer bi vjerojatno privukla najveći dio lijevo orijentirane populacije i spriječila rasipanje - ističe Marcelić i zaključuje analizu komentarom na naš upit kako komentira činjenicu da u Dalmaciji nikad nije zaživjela niti jedna spomena vrijedna regionalna stranka poput IDS-a u Istri i mogu li na tu kartu igrati pobjednici prošlih lokalnih izbora šibensko-kninski župan Marko Jelić i splitski gradonačelnik Ivica Puljak, pa i zadarsko iznenađenje - performer Ričard, a kojeg neki spominju u toj kombinaciji?

22.09.2023., Zadar - Fotografije Marka Vucetica za intervju u Nacionalu Photo: Sime Zelic/PIXSELL Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Regionalna stranka koja je postojala u Dalmaciji je bila izložena doslovno fizičkim pritiscima i prijetnjama, tako da se o tome može razgovarati iz više uglova. Ono što također treba primijetiti je da su neke opcije de facto regionalne ili se barem zbog distribucije glasača mogu smatrati naglašeno regionalnijim od drugih. Jedna takva je MOST, baš kao što je i Domovinski pokret primarno slavonska stranka, iako nacionalno prisutna. Dakle, regionalnost se nije sasvim izgubila, ali nije deklarirana niti artikulirana regionalno. Interesantno je stoga vidjeti razvoj centrističkih opcija kakve su Centar ili Jelić, koji se pokušavaju probiti na nacionalnu scenu kroz lokalni uspjeh. To je dobra stvar za demokraciju generalno, jer omogućuje ulazak svježih ideja (recimo, tako su počeli i Most i Možemo), ali je pitanje njihove nacionalne konsolidacije i koordinacije. Takve točkaste i fragmentarne opcije mogu biti temelj nove političke dinamike, ali nažalost često i izvor žetona. U svakom slučaju, bit će zanimljivo promatrati razvoj te situacije s obzirom na to da je većina takvih opcija trenutno deklarativno protiv HDZ-a - zaključio je Marcelić.

