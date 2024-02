Može li Bruna Esih postati HSP-ova nova Ruža Tomašić?

Možete postojati kao politička stranka ili kao političar pojedinac, ali ako vas nema u parlamentu, i to godinama, ljudi vas zaborave. I onda se iznenade kad se netko od tih već "zaboravljenih" odjednom opet pojavi. A to obično biva prije novih parlamentarnih izbora. Tako su se lani tijekom ljeta mnogi iznenadili kada se iznenada pojavila vijest da Domovinski pokret dogovara koalicijsku suradnju s HSP-om, nekadašnjom parlamentarnom strankom koju su već i prije pratili toliki raskoli da se u svim tim novim HSP-ovim izvedenicama bilo nemoguće snaći. Potom je priča o svoj toj množini stranaka koje se otimaju za ta tri HSP-ova slova na neko vrijeme utihnula. Bilo je i onih koji su bili uvjereni da je HSP naprosto nestao, ugasio se.

A onda se dogodilo da je Domovinski pokret ispao iz predizborne kombinacije koju su uglavili Most i Hrvatski suverenisti. Domovincima se u tom trenutku učinilo da bi i moguća suradnja sa zaboravljenim HSP-om mogla biti barem neka vijest. Ispostavilo se da čak ni ta "neka" vijest nije bila vrijedna spomena jer je koji mjesec kasnije sve propalo. I to zato što Domovinski pokret tu koaliciju nije htio zapečatiti nijednim mjestom na izborim listama koje bi HSP-u donekle otvorio put da opet postane parlamentarna stranka. No, čini se da je HSP-u dosta hiberniranja i umrtvljenosti. I da po svaku cijenu želi da se o njemu opet piše i govori.

Pa ako se ništa ne može dogovoriti s političkim strankama, ide se onda na pojedince koji su također nestali s aktualne političke scene.

Konačno "na pravom mjestu"

Udružit će se pa će zajednički podsjećati da su još uvijek tu, da nisu nestali. I tako se pred Božić najprije pojavila informacija da je članom HSP-a postao general i nekadašnji saborski zastupnik Željko Glasnović. U prošli je saziv Sabora ušao na listi HDZ-a, ali je ubrzo završio u zastupničkom klubu stranke Neovisni za Hrvatsku koju su predvodili Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović.

Onda se u ponedjeljak doznalo da je političko mirovanje, također učlanjenjem baš u HSP, odlučila prekinuti i u rečenici prije također spomenuta Bruna Esih, koja je, isto kao i Glasnović, u Sabor svojevremeno ušla zahvaljujući HDZ-u. Naime, na parlamentarnim izborima 2016. na Markov trg je stigla kao nestranačka kandidatkinja na listi HDZ-a osvojivši 10.471 preferencijalni glas u I. izbornoj jedinici. U ožujku 2017. kandidirala se Bruna Esih i za mjesto zagrebačke gradonačelnice kao nezavisna kandidatkinja, ali se pritom pozivala na Tuđmanov HDZ.

Ipak, u ljeto iste godine činilo se da je članstvo u starim, zvučnim strankama nimalo ne zanima, a nije joj više ni do nezavisnog statusa pa je sa Zlatkom Hasanbegovićem osnovala novu političku opciju koja se punim imenom zvala Bruna Esih - Zlatko Hasanbegović: Neovisni za Hrvatsku. Toj novoj stranci upravo je ona postala i predsjednicom te saborskom zastupnicom. Ali dvije godine godine Hasanbegović se stranački razilazi s Brunom Esih, napušta Neovisne za Hrvatsku te osniva svoju novu stranku Blok za Hrvatsku, s kojom je i danas u Saboru, i to kao dio zastupničkog kluba Domovinskog pokreta, kojem je štoviše i potpredsjednik. A njegova nekadašnja kolegica s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i politička te stranačka bliska suradnica Bruna Esih sad tvrdi da je politički konačno "na pravom mjestu", odnosno u pravoj stranci. Tako ona vidi i doživljava HSP.

POVEZANI ČLANCI:

I eto, moglo se dogoditi da Domovinski pokret na neki način umalo opet, makar i labavo, poveže Brunu Esih i Zlatka Hasanbegovića. Kako od toga ipak neće biti ništa, HSP je odlučio svoje redove osvježiti i popuniti s pojedincima čija imena u desničarskim političkim krugovima još uvijek ipak nešto znače. Jedno od njih je Bruna Esih. A pitanje koje se sad može postaviti glasi - može li ona u HSP-u postati i biti ono što je u toj stranci nekada bila Ruža Tomašić, jedina političarka koja se uspjela izdignuti i nametnuti na pravaškoj sceni.

Pjevala u Cesaricama

Inače, Bruna Esih rođena je 1975. u Splitu, ali nakon nekoliko godina njena obitelj, koja zapravo potječe iz okolice Omiša, dolazi u Zagreb gdje ona pohađa osnovnu školu, a potom i Prvu gimnaziju. Studij filozofije i kroatologije završila je na Hrvatskim studijima. No prije nego se posve posvetila studiju, a zatim i znanstvenoj karijeri, bila je jedna od osnivačica čuvene i nagrađivane ženske klape Cesarice. Može se čak pronaći i podatak da je svojevremeno pjevala i prateće vokale nekim domaćim rock bendovima. Bila je i predsjednica udruge Hrvatski križni put, a 15 godina radila je na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar.

>> VIDEO Andrej Plenković ustraje na izboru Turudića za glavnog državnog odvjetnika