Maratonac s urednim nalazima krvi doznao da ima neizlječiv rak, imao samo jedan simptom: 'Ovo je moj zadnji Božić'

Lee Rawlinson (51), otac dvoje djece iz Leigh-on-Sea, Essex, suočava se s najtežim izazovom u svom životu – dijagnozom terminalnog raka gušterače koji se proširio na jetru. Ova vijest, koja mu je priopćena 31. listopada, potpuno je preokrenula živote njegove obitelji, ostavivši ih s nekoliko mjeseci zajedničkog vremena koje planiraju ispuniti nezaboravnim trenucima.

Lee, strastveni maratonac i naizgled zdrava osoba, prvi je put osjetio „tupi bol“ u donjem dijelu trbuha još u siječnju ove godine. S obzirom na to da su nalazi krvi i urina bili uredni, bol je pripisao stresu, uzimajući analgetike kako bi prebrodio svakodnevicu. No, u rujnu se bol intenzivirala do nepodnošljivosti, piše DailyMail. „Ako možete zamisliti željeznu šipku koja vam se polako probija kroz tijelo, upravo tako se osjećalo,“ opisao je Lee trenutke kada ga je bol savijala na treningu njegova sina. Hitni pregled CT-om u bolnici otkrio je šokantnu istinu – ne samo da je riječ o raku gušterače, već je bolest neoperabilna i u terminalnom stadiju.

Iako je dijagnoza bila „brutalna“, Lee je saznao da ništa nije mogao učiniti kako bi spriječio razvoj bolesti. „Pitao sam liječnika jesam li učinio nešto krivo, a on mi je odgovorio: 'To je bila vaša sudbina.'“ Uz genetsku predispoziciju – Leejev djed također je bolovao od raka gušterače – dodatni faktor rizika bio je dijabetes tipa 2, s kojim se Lee nosi već deset godina. Nažalost, rak gušterače često ostaje neotkriven sve dok se ne proširi, što se događa kod 80% oboljelih, upozoravaju stručnjaci.

Unatoč strašnim vijestima, Lee je odlučio iskoristiti preostalo vrijeme na najbolji mogući način. Svojoj djeci, Darcey (10) i Marleyju (7), priprema nezaboravno putovanje u Laponiju, gdje će prvi put letjeti avionom i doživjeti čaroliju snijega. „Ovo će mi biti posljednji Božić,“ priznao je Lee. „Najviše se bojim ostaviti svoju obitelj. Nisam siguran kako će se snaći bez mene – tko će utješiti Faye kada plače, tko će bodriti Marleyja u nogometu ili Darcey u kazalištu?“

Iako je prognoza mračna, Lee želi svojim primjerom podići svijest o ovom podmuklom i smrtonosnom raku, koji godišnje uništi tisuće obitelji. Simptomi poput abdominalnih bolova, gubitka apetita i žutice često se pogrešno pripisuju manje ozbiljnim stanjima, što dodatno odgađa dijagnozu. „Rak gušterače nije dovoljno istražen i to mora promijeniti,“ naglasio je Lee. „Želim biti lice kampanje, poput Deborah James, i potaknuti ljude da obrate pažnju na signale svog tijela.“

Uz podršku zajednice koja organizira humanitarne događaje i financijsku pomoć putem JustGiving stranice, Lee i njegova obitelj planiraju stvarati „čarobne uspomene“ u posljednjim mjesecima koje imaju zajedno. „Kroz ove tužne okolnosti živimo svoj najbolji život,“ zaključio je Lee, dodajući kako se nada da će njegova priča inspirirati promjene u borbi protiv raka gušterače i spasiti druge obitelji od slične tragedije.

