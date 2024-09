Marasa ne žele vratiti u stranku jer se želi kandidirati za šefa SDP-a u Zagrebu?

Najjača oporbena stranka mogla bi uskoro opet na izbore. Neslužbeno se čuje da bi se do kraja idućeg tjedna izbori mogli raspisati i u zagrebačkom SDP-u što znači da bi ta organizacija novo vodstvo mogla imati već krajem listopada. Da će mu Zagreb biti jedan od prioriteta ne krije niti novi šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, a koji se, kako se čuje, već ovog tjedna planira sastati sa svim šefovima mjesnih organizacija u zagrebačkom SDP-u i razgovarati s njima upravo o novim izborima u glavnom gradu. Zagrebački SDP, inače, već dvije godine vodi v.d. predsjednika Branko Kolarić obzirom da ta organizacija nije birala novog šefa i novo vodstvo nakon isključenja bivšeg predsjednika Viktora Gotovca.

Inače, Kolarić nije krio da ima ambiciju na novim izborima se kandidirati za šefa organizacije, kao i bivši dugogodišnji tajnik SDP-a Igor Dragovan koji je već najavio da će, preuzme li zagrebački SDP, organizirati i predizbore unutar stranke na kojima će se birati kandidat SDP-a za gradonačelnika Zagreba. U utrku za prvog čovjeka zagrebačkog SDP-a će i Renato Petek, SDP-ov zastupnik u Zagrebačkoj skupštini. Međutim, svima njima račune bi mogao pomrsiti bivši šef zagrebačke organizacije Gordan Maras koji je za Večernji list potvrdio da ima želju opet voditi SDP u Zagrebu. No da bi se to dogodilo prvo ga moraju primiti natrag u SDP obzirom da je iz stranke izbačen jer nije htio odustati od ambicije da bude kandidat SDP-a za gradonačelnika Zagreba kada je stranka odlučila da to bude Joško Klisović.

A taj povratak nikako da se dogodi iako je Maras zahtjev za povratak u stranku predao u svoju mjesnu organizaciju prije više mjeseci. Pa se postavlja pitanje je li razlog što još nema odluke o povratku oprao strah od Marasove kandidature za novog lidera u organizaciji. - Želim se vratiti u SDP i na izborima u zagrebačkom SDP-u kandidirati za predsjednika Zagrebačkom SDP-a te mu pomoći da ostvari što bolji rezultat na sljedećim lokalnim izborima. Mislim, a o tome je govorio i Hajdaš Dončić, da SDP u Zagrebu ne smije izaći na lokalne izbore bez da ga na njima vodi osoba koja ima legitimitet članica i članova za tu dužnost - poručio je Maras za Večernji list.

POVEZANI ČLANCI:

- Tri puta smo napravili takvu pogrešku i tri puta smo poraženi na izborima. Moje mišljenje je da izbore u SDP-u Zagreba treba provesti u što kraćem roku. Članice i članovi SDP-a imaju pravo dati svoju podršku nekome tko će sa izbornim legitimitetom izaći na izbore bez obzira radi li se tu o lokalnoj ili nacionalnoj razini. Moj povratak u stranku ne smije biti ograničen nečijim osobnim ambicijama jer ukoliko se netko mene boji onda mu niti Bog ne može pomoći na lokalnim izborima. Također sada vidimo, na primjeru kolege Paunovića, da je stranka shvatila da nema smisla administrativno sprečavati kandidaturu bilo koga jer na kraju odluku moraju donijeti oni koji su jedini mjerodavni, a to su SDP-ovke i SDP-ovci - dodao je.

>> FOTOGALERIJA Nik Titanik izložio karikature slavnih Hrvata: Milanović se nije prestajao smijati, a kad je ugledao sebe...