Manolić negirao novu ženidbu nakon smrti supruge: 'To je zlonamjerno objavljeno!'

Najstariji živući hrvatski političar, stogodišnjak Josip Manolić progovorio je o depresiji u kojoj se našao nakon što mu je prije tri mjeseca preminula supruga Mirjana Ribarić (64) te ne krije ljutnju i tugu koje je doživio zbog objave u medijima da se treći put oženio.

"To je laž. To nije dobronamjerno. To je zlonamjerno objavljeno. Taj koji je to pustio u javnost ne samo da ne poštuje sredinu u kojoj živimo, on ne shvaća da se ovakve vijesti ne mogu širiti u sredini koja priznaje jedan civilizacijski odnos među ljudima", rekao je za 24sata.

"Ti ljudi koji to pišu i objavljuju očito ne mogu shvatiti da čovjek ne može u isto vrijeme žalovati i veseliti se. To nije bila samo podvala prema meni nego nepoštovanje moje obitelji i čitave okoline u kojoj živimo", dodaje smatrajući da će i njegova obitelj reagirati kao i on.

VIDEO Joža Manolić stigao je ispred središnjice SDP-a i sjeo u obližnji kafić

"Mislim da to ne služi na čast niti novinaru koji je to napisao, a niti medijima koji su to prihvatili i objavili", tvrdi, a kako se bliže blagdani, tako mu je, kaže, sve teže.

"U ovakvim situacijama kad se osjećate dosta usamljeni, onda praznici i svetkovine dosta negativno na vas djeluju. Bacaju vas u jednu depresiju koja vam je nametnuta od okoline. Oni koji nisu opterećeni problemom kakav ja imam, koji nisu u žalosti za suprugom, drugačije doživljavaju blagdane. Vesele im se i zabavljaju se", otvoreno će Manolić kojemu utjehu pruža obitelj, s kojom će dočekati i Božić.

"Živim s kćeri, koja se brine o meni i kuha mi svaki dan. Dolaze mi i unuci i pomažu koliko mogu", rekao je iako je i dalje usamljen bez supruge.

Nadovezao se i na trenutnu epidemiološku situaciju rekavši kako će se, kada bude bilo moguće, cijepiti protiv koronavirusa.

"Prihvatit ću sve što nalaže i predlaže struka u ovoj situaciji kad prijeti opasnost za koju ne znate u cijelosti gdje je ni kad će završiti", zaključio je Manolić.