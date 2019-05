Ostaje bez dijela ovlasti? Predsjednici ograničenja za pomilovanje i Vrhovni sud

U protekla tri dana Vlada je izašla s dva prijedloga/poteza iz resora Ministarstva pravosuđa iz kojih bi se mogao naslutiti smjer ograničavanja ustavnih ovlasti predsjednice RH. Sve i da ova Vlada apsolutno ne kani dirati u ovlasti šefice države, posljednji prijedlozi ipak trasiraju put manjim pravima predsjednice RH.

Skandal s pomilovanjima

Prvo, Vlada je u svom Antikorupcijskom planu za 2019./2020. godinu, kao jednu od mjera, predložila komparativnu analizu izbora predsjednika Vrhovnog suda u svim članicama Europske unije, a kada se zna da i antikorupcijski odbor Vijeća Europe (GRECO) traži depolitizaciju izbora te funkcije, moglo bi se zaključiti da se ide u smjeru razvlašćivanja predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na čiji se prijedlog bira predsjednik Vrhovnog suda.

Drugo, Ministarstvo pravosuđa upravo je u e-savjetovanje uputilo prijedlog nacrta Zakona o pomilovanju prema kojem se kao značajnu novost predlaže osnivanje povjerenstva pri Ministarstvu pravosuđa koje bi predsjednici RH dostavljalo obrazložena mišljenja o tome treba li neku osobu pomilovati. Sastav tog sedmeročlanog povjerenstva birao bi ministar pravosuđa na četiri godine, a ne predsjednica RH koja sada sastavlja Komisiju za pomilovanja.

U obrazloženju potrebe donošenja novog Zakona o pomilovanju ističe se “kako se ukazala potreba da, prije nego što Predsjednik RH donese odluku o molbi za pomilovanje, svoje obrazloženo mišljenje i prijedlog o njoj iznese kolektivno tijelo koje bi se sastojalo od stručnjaka različitih struka. Nužnost postojanja takvog tijela postoji posebno od kada je predsjednica RH 5. veljače 2016. ukinula Odluku o imenovanju predsjednika i članova Komisije za pomilovanja”.

Kolinda Grabar-Kitarović je u srpnju 2015. godine sastavila tu komisiju koju je nakon skandala s pomilovanjima raspustila godinu kasnije. Tada se, naime, otkrilo da je Komisija na zagovaranje tadašnjeg predsjedničina savjetnika Vladimira Šeksa pomilovala njegova nekadašnjeg savjetnika Vanju Goldbergera. Iako je Komisiju raspustila, predsjednica nije formirala novu nego je odluke o pomilovanju donosila bez tog tijela. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković još je prije najavio da se priprema novi Zakon o pomilovanju, ali iznenađuje zakonski prijedlog da Povjerenstvo sastavlja ministar pravosuđa. Kada smo ministra Bošnjakovića danas pitali idu li oba prijedloga iz njegova resora u smjeru razvlašćivanja predsjednice RH, on je takav stav negirao, ali je odmah i reterirao te poručio da je spreman i na promjene u nacrtu zakona, odnosno da sastav povjerenstva bira predsjednica RH, a ne ministar pravosuđa.

- To je tek prijedlog zakona koji je u javnom savjetovanju, otvoreni smo za promjene. Budući da je predsjednica raspustila svoju Komisiju, htjeli smo da se formalizira povjerenstvo koje će davati obrazložena mišljenja o pomilovanjima jer Ministarstvo pravosuđa i sada, odnosno ja, dajemo preporuke. Akt milosrđa neupitna je ustavna ovlast predsjednice, a povjerenstvo bi joj samo trebalo služiti da donese dobru odluku - rekao nam je Bošnjaković poručivši da se prijedlog novog zakona radio u suradnji s Uredom predsjednice RH. Iako Bošnjaković kaže da on i sada daje preporuku predsjednici, prema postojećem Zakonu o pomilovanju izvješće o molbi osuđenika za pomilovanje, koje to ministarstvo dostavlja predsjednici, sadrži više informativne i tehničke podatke, a tek se u zadnjem stavku spominje “obrazložen prijedlog ministra pravosuđa”.

Osnaženje povjerenstva

Kada je riječ o izboru predsjednika Vrhovnog suda, Bošnjaković tvrdi da namjera nije promjena načina tog izbora, “nego da vidimo gdje je RH u odnosu na ostale članice EU u tom izboru”. Predsjednica RH i ovako ima skučene ovlasti, no na Pantovčaku neslužbeno poručuju da je Ured predsjednice inicirao promjene Zakona o pomilovanju i dugo na njima radio zajedno s Ministarstvom pravosuđa.

- Intencija nije na smanjenju ovlasti jer je pomilovanje izvorna predsjedničina ovlast nego na osnaženju stručnosti i odgovornosti povjerenstva - tvrde u Uredu predsjednice RH. Na analizu izbora predsjednika Vrhovnog suda u EU nisu se referirali.

