Mamić: Očekivanja od razgovora bila su nerealna; Grbeša: Trump Musku nije rekao ništa što već nismo čuli

Elon Musk, vlasnik društvene mreže X, sinoć je ugostio predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa i s njim odradio razgovor. Najavljeni intervju kasnio je više od 40 minuta zbog tehničkih problema nakon što se prijavilo nešto više od 100 tisuća korisnika. Musk je kazao kako se čini da se radi o 'masovnom DDOS napadu na X'. Kada je intervju počeo na X-u je bilo prijavljeno 1,3 milijuna ljudi. Neki utjecajni američki mediji kritizirali su Muska i Trumpa te su ovaj intervju nazvali katastrofom.

- Očekivanja od razgovora Elona Muska i Donalda Trumpa bila su nerealno velika pa je sada i razočaranje utoliko veće. Tako sada najutjecajniji svjetski mediji komentiraju kako je to bio dosadan susret i friendly chat dva velika ega koja su iskoristila priliku za međusobnu hvalu. To nas u konačnici ne bi trebalo čuditi jer je i sam Musk u najavi rekao da će to biti razgovor, a ne intervju. Razgovor je kasnio 40 minuta zbog tehničkih smetnji što su okarakterizirali kao pokušaj cenzure u kontekstu nedavnog upozorenja EU i podsjećanja na pravila EU o promicanju govora mržnje. Imigracijske politike i ovaj su puta bile u fokusu, uz klimatske promjene, prijetnje nuklearnog rata i sve ono što Trump ističe s govornica na predizbornim skupovima. Ipak, opći je dojam da ovaj razgovor nije uspio vratiti kontrolu nad Trumpovom kampanjom, iako je ostvarena ogromna gledanost i interakcija. Čini se kako Trumpov tim još nije pronašao adekvatan odgovor na promjenu demokratskog kandidata u predsjedničkoj utrci pa se ozbiljno muče sa zamahom Kamale Harris, a istraživanja javnog mnijenja također im ne idu u prilog. Očito je da ne uspijevaju pronaći pravi smjer, a strategija ismijavanja koja je prolazila u slučaju Joea Bidena, sada više ne pali. Zanimljivo je kako se Trump u listopadu planira vratiti na mjesto pokušaja atentata kako bi taj događaj vratio u fokus kampanje - prokomentirala je za Večernji list politička analitičarka Ankica Mamić.

- Trumpova taktika da daje intervjue društvenim mrežama, youtuberima, Musku i slično ima svoju funkciju - dodatno stvoriti nepovjerenje u mainstream medije i potencirati urotnički sentiment. Trump Musku nije rekao ništa što već nismo čuli. Uobičajene fraze o migrantima, napadi na Harris i zanimljivo, na Bidena koji više nije u utrci, ali to pokazuje da Trumpov tim još nije došao do učinkovitih poruka kojima bi izbušio kampanju Kamale Harris. Ovaj bizarni razgovor dvojice bogataša dopire samo do onih koji već čvrsto stoje uz Trumpa. Taj razgovor nikog nije odbio ni dobio. Kamala Harris sad je u zamahu, po riječima koje ona i Walz koriste na skupovima vidi se da njezin tim stalno ispituje na što birači padaju. Tako je u prvom planu sad riječ 'radost'. Očito igraju na kartu optimizma, nade, svježine i to za sad jako dobro prolazi. Trump za razliku od njih izgleda kao da se muči - nema energiju novih igrača. Na kraju, Musk je i ovim intervjuom pokazao ono što je sad posve jasno - X je mreža, ali i medij, kojoj je cilj promovirati konzervativnu populističku macho agendu. Puno je komentara o tome kako je ovim intervjuom Trump htio doprijeti do Gen Z, ali to rekla bih da je to bio pucanj u prazno. Ipak, svojim biračima i megafonima na X-u i drugim platformama Trump je dao par šlagvorta koje će ovi sad ponavljati - prokomentirala je analitičarka Marijana Grbeša.