Mali junaci iz špilje u bolnici će gledati Hrvatska-Engleska

“Veprići su spašeni!” Devet sati nakon što su spasioci jučer ušli u špilju po posljednju četvoricu dječaka i njihova nogometnog trenera, tajlandski mornarički specijalci objavili su ono što je do prije nekoliko dana izgledalo nevjerojatno. Svih 12 malih nogometaša, koji se nazivaju “veprovima”, i njihov trener izbavljeni su iz utrobe planine. Kad je i posljednji, 13. helikopter, poletio prema bolnici, više od tisuću volontera koji su sudjelovali u najvećoj operaciji spašavanja svih vremena počelo je pljeskati, klicati i plakati od sreće. Agonija djece koja traje od 23. lipnja završila je.

– Ova su djeca učinila nemoguće. Ne, nije normalno da dijete od 11 ili 12 godina roni u špilji, u ekstremnim i iznimno opasnim uvjetima. Nikada još to nitko nije napravio. Nevjerojatni su, kakva su to djeca – govori nam skupina volontera iz Danske i Finske. Svaki dolazak ronioca s djetetom pratili su s grčem. Ulaz u špilju je impozantan – prva dvorana nalikuje veličanstvenoj katedrali. Za vrijeme monsuna, kao što je sada, vlaga i vrućina dodaju nadrealnu dimenziju – vodena para ulazi kroz pukotine sa svih strana. Kad bi se u izmaglici, kojih 50-ak metara pred njima, pojavio ronilac, srce bi im stalo. Vidjeli bi i tijelo djeteta. No je li živo? Je li preživjelo put kroz labirint od pet kilometara?

[video: 25770 / ]

Prvi pokreti dječjih ruku i nogu izazvali bi uzdah olakšanja. Posljednji su jučer iz špilje izaišli liječnik i trojica specijalaca. Oni se nisu odvajali od dječaka sve otkako su ih prije više od tjedan dana pronašli na litici, iznad vode koja je naglo preplavila špilju, i koja im je bila dom sljedećih 17 dana.

Sumnja na upalu pluća

Jučer su spašeni najmlađi i najslabiji dječaci. I njima su prije akcije izvlačenja dali male doze anksiolitika kako bi bili mirniji, a put su prešli u ronilačkoj opremi i s maskama na licu.

Liječnici su oprezni oko davanja prognoza. Dječaci su pothlađeni, a kod nekih su pronašli znakove koji bi mogli upućivati na upalu pluća. I dalje su u izolaciji zbog mogućih bolesti, tako da su ih roditelji mogli samo nakratko vidjeti kroz staklo.

Jedu razvodnjenu zobenu kašu, kruh, ali i malo čokolade. U bolnici će ostati najmanje tjedan dan, kazali su predstavnici ministarstva zdravlja, tako da će propustiti finale Svjetskog prvenstva u Rusiji na koji su pozvani, već će utakmice najvjerojatnije gledati na televiziji. Ako budu gledali današnju utakmicu Engleske protiv Hrvatske, zna se da će Engleska imati barem jednog navijača u toj grupi. Jedan je dječak agoniju, naime, proživio u dresu engleske reprezentacije.

Svijet je jučer zahvaljivao spasiocima, a svjetski državnici slali su poruke podrške i čestitke tajlandskoj vladi, kojoj je to izuzetno bitno, posebice kako se približavaju izbori zakazani za prvi dio sljedeće godine.

[video: 25677 / ]

Nakon vojnog udara 2014., na vlasti je vojna hunta kojoj je izuzetno bitan i imidž u svijetu, ali i podrška među stanovništvom. Stoga, nagađaju neki, ne bi ni bili prihvatili ponudu poduzetnika Elona Muska koji je jučer dopremio svoju kapsulu, čak i da je ponuda stigla prije jer im je bilo važno pokazati da sami mogu spasiti dječake. No lokalni ljudi i roditelji darove su jučer prinosili kipu mlade žene odjevene u ružičastu tradicionalnu haljinu postavljenu nedaleko od ulaska u špilju. Ona, odbjegla princeza, gospodari špiljom i planinom. Ona je dječake zatočila, ali ih i oslobodila, vjeruju.

Špilje u sjevernom Tajlandu imaju posebno značenje za lokalno stanovništvo. One su dom moćnim i opasnim duhovima koji će okolnom kraju i njegovim stanovnicima podariti sreću, blagostanje i zdravlje ako je udobrovolje i ako je se poštuje. U suprotnom... Dječaci su iskusili iz prve ruke taj bijes.

– Religija u sjevernom Tajlandu mješavina je raznih utjecaja, od vjerovanje u snagu određenih ljudi i mjesta, duhova i gospodara planina, preko poštivanje budističkog učenja i modela kraljevske snage koja se bazira na starijim hinduističkim tradicijama. Te se tendencije najbolje vide u špiljama – objašnjava Andrew Alan Johnson sa Sveučilišta Princeton. U špiljama zbog duhova vlada posebna snaga, a oni koji se usude ući u nju, vjeruje se, na sebe mogu prenijeti njezin dio. Vrlo često su duhovi ženskog roda, vjerojatno kao balans muškim svećenicima budistima. Osim toga, špiljski će duhovi pomoći i oko ljubavi ili novca, svega onoga čega se svećenici klone.

[video: 25756 / ]

Planina je “trudnica”

U špilji Tham Luang Nang Non koja je zatočila dječake tako vlada duh princeze iz drevnog lokalnog kraljevstva Chiang Rung. Zaljubila se, kako to već biva, u siromašnog konjušara, nedostojnog njezina staleža. Unatoč protivljenju oca, princeza odabire ljubav te otkrije da nosi konjušarovo dijete. Oboje bježe u špilju i u njoj pronalaze utočište. Mladić će ipak izaći kako bi donio hranu, no očevi vojnici će ga ubiti, a princeza, nakon što shvati da joj je dragi mrtav, probost će se i izdahnuti. Njezina je krv postala rijeka, ali i bujice koje će utopiti one koji je ne poštuju, a tijelo planina.

Vidi se to u njezinu lokalnim nazivu Doi Nang Non, u prijevodu “žena koja leži”. I zaista, obrisi nalikuju na profil trudnice. Tham Luang Nang Non pak jednostavno znači “špilja žene koja leži”. Lokalci su joj 17 dana prinosili darove i napokon odobrovoljili pa je, vjeruju, oslobodila dječake. Doduše, i sama bi princeza morala priznati da je više od tisuću volontera, od spasilaca, ronioca, inženjera, vatrogasaca, liječnika, kuhara, vozača, geologa... imalo udjela u tome.