Malenica: Za e-Glasovanje još nije vrijeme, rizici mogu biti veći od koristi

Dokaz da svaka kriza donese i neke pozitivne promjene, u Hrvatskoj je digitalizacija koja je napredovala upravo “na krilima” korone. Kako se javna uprava nosi s promjenama, možemo li očekivati reformu i jesu li mogući “e-Izbori”, razgovarali smo s resornim ministrom Ivanom Malenicom.

Koliko je trenutačna kriza zapravo dala vjetar u leđa digitalizaciji javne uprave?

Digitalizacija je rezultat rada i nije se dogodila preko noći. No upravo je nova situacija građanima pokazala sve usluge koje su im dostupne kroz sustav e-Građani.

Je li se povećao broj korisnika sustava e-Građani u vrijeme pandemije?

Sustav e-Građani koristi više od milijun korisnika, a samo se u posljednja dva mjeseca taj broj povećao za više od 144 tisuća te i dalje raste. Uskoro će e-Građani zaživjeti u redizajniranom izdanju. Svjesni smo da sve više građana internet koristi preko mobitela te je u planu i priprema mobilne aplikacije e-Građani.

Koliko usluga ima u sustavu e-Građani i koje su najtraženije?

Sustav e-Građani nudi korisnicima 72 usluge i 66 poruka u njihovu korisničkom pretincu. Građani najčešće podnose zahtjeve za izdavanje vozačke dozvole i putovnice, provjeravaju ocjene kroz e-Dnevnik, traže uvid u matične knjige, izabranog liječnika, laboratorijske nalaze, terapije…

Koje su nove digitalne mogućnosti uvedene u posljednja dva mjeseca?

E-Propusnice su primjer dobrog povezivanja sustava i njima smo dokazali da možemo brzo odgovoriti na izazove. Nedavno smo dodali još dvije nove usluge, od kojih je jedna e-Blokade, koja omogućuje uvid i preuzimanje podataka iz Očevidnika neizvršenih osnova za plaćanje te preuzimanje povezanih dokumenata u Fini. Druga je usluga Otočna iskaznica Agencije za obalni linijski pomorski promet, kojom korisnici ostvaruju pravo na povlašteni prijevoz. Tom uslugom otočani mogu podnijeti e-zahtjeve za izdavanje otočne iskaznice te imati pregled svih podataka i informacija vezanih uz iskaznicu.

Koje se nove digitalne usluge mogu očekivati u budućnosti?

Jedna od ključnih usluga u sustavu e-Građani je e-Novorođenče, koja je upravo nadograđena te će roditelji moći predati zahtjev za novčanu naknadu za rođenje djeteta prema općini, gradu ili županiji. Nekoliko gradova se već pridružilo usluzi, a pozivamo i sve ostale gradove, općine ižupanije da svojim stanovnicima olakšaju prijavu djeteta i spoje se na novu funkcionalnost usluge. Zatim, e-Prijava vjenčanja omogućit će mladencima da od kuće odaberu mjesto i vrijeme sklapanja braka, rezerviraju termin i prostoriju te popune sve potrebne podatke. Nakon završene prijave, matičar utvrđuje jesu li svi uvjeti zadovoljeni, obavještava mladence, koji uplaćuju upravnu pristojbu putem sustava e-Pristojbe te se posvećuju organiziranju svadbene zabave. Upravo e-Pristojbe omogućavaju elektroničko plaćanje upravnih pristojbi i naknada u županijama i matičnim uredima, a uskoro će usluga biti omogućena i za plaćanja kroz sustav e-Građani. Konkretno, građani više neće morati ići na kiosk ili u poštu po biljege i taksene marke, već će POS uređajem ili internetskim bankarstvom platiti pristojbe. Početkom ljeta očekujemo i prve funkcionalnosti u sklopu projekta usluge e/m Potpis i e/m Pečats pomoću koje će se omogućiti elektroničko ili mobilno potpisivanje i pečatiranje dokumenata. Razvijamo i e-Poslovanje koje će omogućiti bržu komunikaciju poslovnih tijela i države. Poduzetnici će tako u nekoliko klikova doći do potrebnih dokumenata, iz porezne ili carinske uprave, zdravstvenog osiguranja, mirovinskog sustava, graditeljstva, pomorstva te podnositi zahtjeve i imati uvid u podatke, ovlaštenja, zastupanja i punomoći.

Hoće li digitalizacija dovesti do očekivane reforme javne uprave te znači li ona manji broj jedinica i manje zaposlenih?

Ministarstvo uprave provodi projekt „Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave”, koji će pokazati koje jedinice mogu opstati, a koje će se financijski i administrativno spojiti. Dio opsežnije reforme lokalne samouprave je i smanjenje zamjenika, točnije njih 634. Cilj nam je generalna ušteda, smanjenjem iznosa koji dobivaju ili smanjenjem broja izabranih političara u predstavničkim tijelima.

Može li se očekivati i digitalizacija izbornog procesa?

Uvođenje e-Glasovanja tema je o kojoj se već neko vrijeme razgovara. Zasad samo jedna zemlja u EU, Estonija, potpuno provodi elektroničko glasovanje te da bi za uvođenje takvog sustava bilo važno ostvariti sljedeće preduvjete: povjerenje građana u sustav, njegova dostupnost svim biračima, sigurnost sustava kao i omogućavanje tajnosti i neposrednosti. Države koje su to pokušale uvesti procijenile su da su rizici veći od koristi koja može nastati tim izborima. Naravno, promišljamo o tome, ali mislim da je to pitanje za budućnost kada se navedeni preduvjeti steknu. Što se tiče ovih izbora e-glasovanje sada nije izvedivo, a ovisno o epidemiološkoj situaciji, DIP će odrediti procedure i postupanja u izbornom procesu za, primjerice, one koji se nalaze u samoizolaciji.

Hoće li se i ova predizborna kampanja „preseliti“ u digitalni svijet?

Očekujem da će se dio kampanje preseliti u digitalni svijet, ali vjerujem da će klasični dio kampanje i dalje ostati. Vodeći računa o epidemiološkim preporukama, družit ćemo se s građanima kojima ćemo izravno imati priliku pokazati što smo radili i što ćemo raditi.

VIDEO: Ministar Malenica o reformi javne uprave i digitalizaciji