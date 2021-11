Makedonac Pece: Dug je popis što mi je sve super u Lijepoj našoj, nelogično mi je koliko se ljudi vole jadati

Ljubav prema mjestu u kojem si može se osjetiti kroz riječi i djela, a kad čovjek čuje Pece Aceva iz Sjeverne Makedonije lako bi se mogao zabuniti kako je riječ o nekom tko je rođen i odrastao u Zagrebu koliko ga voli.

- Zagrebdonac sam koji već sedam godina adresu ima u Zagrebu, a ne u svojoj Makedoniji - govori nam uz širok osmijeh.

Na pitanje da se kratko predstavi, uz trunčicu sramežljivosti dodaje kako je hedonist koji obožava hrvatska vina i delicije te svjetski putnik koji se uvijek vraća na svoj omiljeni Britanski trg. U svojoj bogatoj i uspješnoj karijeri obišao je cijeli svijet, a danas radi kao direktor marketinga kod jednog od vodećih proizvođača namještaja i opreme u Europi, međimurskoj tvrtki Sobočan. Njegov put do Zagreba može služiti onima s manje hrabrosti kao inspiracija, ali on samo ističe kako je samo "čovjek koji je prihvatio kajkati te ga u isto vrijeme hvata i fjaka".

- Moj poslovni put u Makedoniji je započeo na lokalnoj radio-postaji te sam nastavio dalje na nacionalnoj televiziji kao voditelj i reporter lifestyle emisije "Ekskluziv". Nakon nekoliko godina jednostavno mi je dosadilo raditi reportaže o životu poznatih i slavnih te sam odlučio da je vrijeme za dalje i posvetiti se onome što sam uvijek volio - marketingu i odnosima s javnošću. Ipak, nisam nikad do kraja ostavio televiziju, znate to je medij na koji se lako navučete, pa sam tako radeći kao marketing manager na privatnom sveučilištu dobio i priliku stvoriti i svoj autorski TV projekt pod nazivom "Kraljevi uspjeha" gdje su svoje životne i poslovne puteve ispričali osobe poput Jonathana Forstera koji je osnivač i CEO popularne aplikacije Spotify, tadašnja potpredsjednica Billboard Music-a Katie Morse, CEO zrakoplovnog giganta Xavier Burgat te još nekoliko zanimljivih imena - ispričao nam je Pece.

Dodaje kako je to razdoblje života u kojem je naučio dosta toga te se i danas često s nekom melankolijom sjeti svih tih divnih trenutaka uhvaćenih na kameri.

- Zato sam i zadovoljan jer imam skoro osam godina života uhvaćenog u raznim segmentima preko televizijskih kamera - napominje.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 25.11.2021., Zagreb - Makedonski novinar Pece Acev. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Kako se netko s uspješnom karijerom odluči napustiti svoju zemlju i sreću potražiti drugdje te započeti sve doslovce od nule, pitanje je na koji rijetki mogu dati odgovor, a među njima je i Pece.

- Prije sedam godina sam po prvi put upoznao Zagreb i slobodno mogu reći da je to bila ljubav na prvi pogled. Došao sam zbog poslovnih obaveza, točnije snimanja nove televizijske emisije u Makedoniji i u šali znam reći da sam ostao evo već sedam godina. Grad me jednostavno očarao, bilo je proljeće i poznate magnolije na Tomislavcu su bile savršena slika grada kada sam ga prvi put vidio - sa sjetom u glasu opisuje to razdoblje života.

- Nakon toga, vratio sam se u Makedoniju samo na par mjeseci, dao otkaz, spakirao svoje stvari i odlučio da nemam što izgubiti već da odem i pokušam Zagrebu dati najbolje od sebe te da od njega naučim svašta o životu - kazao je te objašnjava kako je to bio vlastiti izazov i test odraslosti.

Dok opisuje to razdoblje u svom životu, razgovor skreće i na sve što je vidio i doživio u Lijepoj našoj u sve ove godine otkad je ovdje.

- Dug je popis što me sve veseli i što mi je super u Lijepoj našoj. Imao sam priliku prošetati doslovno po cijeloj Hrvatskoj, od Međimurja do Dubrovnika, cijeloj Istri i Slavoniji i gotovo cijeloj dalmatinskoj obali. Ako moram izdvojiti jedno mjesto onda je to čarobni Gorski kotar. Taj mir, netaknuta priroda, očaravajući izvor Kupe, neustrašivi Risnjak, ponosne Delnice, pogledi koje se pružaju u svakom kutku i pružaju se preko šume, Jagodine stijene, bajkovito Lokvarsko jezero, svi mirisi proljeća i sve mistične ljepote zime jednostavno su me zgrabili i zauvijek vezali za sebe - kaže i gotovo nesvjesno se ponovo počinje smješkati kao da prizor u njegovom sjećanju je naprosto nevjerojatan.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 25.11.2021., Zagreb - Makedonski novinar Pece Acev. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

- Zato i u zadnje dvije godine, otkako sam otkrio tu regiju skoro svaki slobodan trenutak, vikend ili neradne dane pokušavam provesti u neponovljivoj prirodi Gorskog kotara. Kad sam tamo obožavam njihove štrudle sa šumskim borovnicama i poznatim goranskim nadjevom, ali također znam uživati i u zanosnim slavonskim vinima u kombinaciji s hobotnicom ispod peke - govori mi te preporučuje da obvezno probam kiflice u lokalnoj slastičarnici na Trešnjevci u koju smo sjeli jer su "nešto nevjerojatno".

U njegovom govoru jedva se može osjetiti naglasak, ali objašnjava da "ponekad zna pogriješiti padeže koji su mi na početku stvarali glavobolje jer u makedonskom jeziku padeži ne postoje".

Upitan što nije tako dobro u Hrvatskoj, zastao je na trenutak i ustvrdio: - Duga i spora administracija. Skoro za sve što morate obaviti postupci su užasno dugi i traju tjednima. Na tom polju definitivno postoji jako puno prostora za napredak.

- Ono što sam primijetio i rekao bih da mi je simpatično i nelogično je to da se ljudi jako vole žaliti i jadati nad svojim sudbinama ovdje čak i kada im je dobro. Valjda je jadanje nacionalni sport za koji još nismo osvojili olimpijsko zlato. Izdvojio bih u zadnje vrijeme i neažurnost pri čišćenju grada - napominje no pojašnjava kako je generalno zadovoljan skoro sa svime što Hrvatska nudi jer je tu pronašao svoje mjesto ispod sunca.