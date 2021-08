Major JNA 1992. srušio helikopter EZZ-a, u RH kaznu neće odslužiti

Emir Šišić, bivši major i pilot JNA koji je u Hrvatskoj bio osuđen na 20 godina zatvora jer je 7. siječnja 1992. projektilom iz MIG-a 21 srušio helikopter tadašnje Europske ekonomske zajednice, pri čemu je poginulo petero europskih promatrača, tu kaznu u Hrvatskoj nikada neće izdržati. A neće jer je izdržavanje te njegove kazne drugi put obustavljeno. Odlučio je to oba puta Županijski sud u Varaždinu.

Nastupila zastara

Varaždinski sud to je prvi put odučio u siječnju 2018., kada je odluka donesena jer je sud smatrao da je za izdržavanje te kazne nastupila zastara budući da je prošlo 25 godina pravomoćnosti presude. Nakon takve odluke suda tužiteljstvo se žalilo, smatrajući da djelo za koje je Šišić optužen, suđen u odsutnosti i odsuđen ne zastarijeva. No varaždinski sud je ovih dana ponovo donio odluku da se izdržavanje Šišićeve kazne u Hrvatskoj obustavlja. Ovaj su put to malo drugačije obrazložili pa su, među ostalim, naveli da je Šišiću za isto djelo sudila i Italija u kojoj je bio osuđen na kaznu zatvora od 15 godina. Poslije mu je ta kazana umanjena za tri godine, on je izručen Srbiji, koja ga je pustila na uvjetni otpust.

No tijekom ovih godina dok je bio nedostupan našem pravosuđu, Šišiću je istekla i izrečena kazna i uvjetni otpust. Prije odluke, varaždinski sud je tražio uvid u sudske spise u Italiji, BiH i Srbiji iz kojih je ustanovio da je Šišić nakon uhićenja u Mađarskoj bio u ekstradicijskom pritvoru, da je kaznu izdržavao do svibnja 2008., da je cijela dosuđena mu kazna istekla u svibnju 2013. te da je protekao i rok uvjetnog otpusta. Osim toga, sud je usporedbom činjeničnog opisa iz presuda koje su Šišiću proteklih godina izrekli sudovi u Varaždinu i Rimu utvrdio da se radi o istom događaju, nakon čeka je varaždinski sud odlučio i drugi put obustaviti Šišićevo hrvatsko izdržavanje kazne uz obrazloženje da se nekome za isto djelo ne može suditi dva puta.

Cijela ta stvar bi možda drukčije završila za Šišića da je bio optužen za ratni zločin, koji ne zastarijeva. No on se teretio za višestruko ubojstvo i avionsku nesreću. Šišić je 30. rujna 1992. u Varaždinu u odsutnosti osuđen na 20 godina zatvora. Na tu se presudu žalio, a Vrhovni je sud žalbu odbio pa je 12. siječnja 1993. presuda postala pravomoćna. No kako je Šišić bio nedostupan, kaznu nikada nije izdržao. U Hrvatskoj. No zato jest u Italiji gdje je završio na optuženičkoj klupi nakon što je po tjeralici 2001. uhićen u Mađarskoj. Mađari su ga izručili Talijanima koji su ga potom osudili na 15 godina zatvora.

Burna reakcija Talijana

Srbija je od Italije tražila da joj ga izruči radi izdržavanja kazne, a Talijani su na to pristali u studenom 2006., nakon što su dobili garanciju srpskih vlasti da Šišiću neće biti umanjena kazna niti će biti pušten na slobodu. Premješten je u zatvor u Srijemskoj Mitrovici, iz kojeg je dvije godine poslije pušten na uvjetnu slobodu, što je izazvalo burnu reakciju Talijana koji su se smatrali izigranima. Prema srpskom zakonu, Šišić je imao pravo na uvjetni otpust, a sud je smatrao da domaće zakonodavstvo ima prednost pred garancijama koje su dali Talijanima.

