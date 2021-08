Nevjerojatno! Sud u Splitu doslovno dao 'upute' kako silovati i proći lišo

Možda na toj odluci Županijskog suda u Splitu piše da je to presuda, ali riječ je zapravo o uputi kako silovati i – proći lišo! Velika stvar za sve buduće silovatelje je i to što je za silovanje moguća kazna i rad za opće dobro! Kako!? Pa, nije baš lako. Ne može to svatko. Silovatelj mora imati “uredne osobne i obiteljske prilike”, zatim bi poželjno bilo da je stipendist, a i važno je da radi u “uglednoj tvrtki”. I to nije sve! Mora imati i taticu koji je spreman iskeširati 55.000 kuna ocu žrtve kako bi silovana “rekla istinu”, kako je svjedočio otac optuženika. Ali, ni to nije sve.