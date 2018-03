Majka otkrila unosan, no neobičan posao: To je pravi rudnik zlata, postala sam ovisna

Rafaela Lamprou, 24-godišnja majka s Cipra, otkrila je novi, no vrlo neobičan izbor zarade.

Ona je, naime, prije sedam mjeseci rodila sina Anjela kojeg doji, no s obzirom na to da ima puno mlijeka, počela se izdajati. Kako se izdojeno mlijeko sve više nakupljalo, preko interneta je potražila majke kojima bi donirala mlijeko, no onda su muškarci pokazali neočekivani interes.

Ova mlada majka dnevno ima oko dvije litre mlijeka, što je previše za njezina sina, pa ostatak mlijeka skladišti u zamrzivač.

Kako više nije znala što bi s tolikim mlijekom, počela ga je donirati majkama koje se bore s dojenjem.

No onda su joj se počeli javljati i muškarci. Neki tvrde kako im je majčino mlijeko potrebno zbog jačanja mišića jer su na strogoj bodybuilderskoj prehrani, dok drugi očito imaju samo fetiš na to.

Sve u svemu, 24-godišnjakinja odlučila je pokrenuti vlastiti biznis te prodavati svoje mlijeko preko interneta. Trideset mililitara sada naplaćuje jedan euro, a dosad je prodala 500 litara mlijeka te zaradila više od 5000 eura.

– Ne znam što ti muškarci rade s mlijekom. Kažu da je dobro za njihovo tijelo. U početku je bilo malo čudno, no otvorenog sam uma – priča Rafaela.

Koliko će dugo biti u biznisu, ne zna, no tvrdi kako ima potporu supruga te da je postala pomalo ovisna. Pokrenula je i Facebook grupu preko koje pronalazi kupce te izbjegava one koji se čudno ponašaju.

