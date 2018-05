Majka doživjela šok kad su joj u vrtiću rekli da su dijete dali krivoj baki

Veliki šok doživjela je jedna majka zbog nevjerojatne situacije koja se dogodila u vrtiću u Ferdinandovcu kraj Đurđevca. Naime, njezinog trogodišnjeg sina zabunom je odvela baka drugog dječaka koji također ide u taj vrtić.

Kad je nakon posla došla po sina koji ide u jaslice, odgojiteljica, ujedno i ravnateljica vrtića, rekla joj je da ga je pokupila baka.

– Bilo mi je to malo neobično, no otišla sam kući i pitala svekrvu je li ga pokupila u vrtiću, a ona meni da nije. Srce mi je stalo, mislila sam da su ga ukrali, da ga više nikad neću vidjeti, odmah smo nazvali policiju – kazala je majka za ePodravinu te ispričala što se dogodilo kad se vratila u vrtić:

– Bila sam u šoku. Cipele mojeg sina bile su u ormariću, a od jednog mališana, koji je još bio u vrtiću, su nedostajale. Tada smo shvatili da bi to moglo biti to. Nazvala sam njegovu majku nakon čega je ona nazvala baku koja je shvatila da to ipak nije njeno unuče. Ta je baka rekla da je dijete plakalo i nije joj bilo jasno zašto stalno plače, a zbog toga mu nije dobro pogledala lice. Tek kad smo nazvali, shvatila je da je to moj sin, a ne njen unuk.

Policijski glasnogovornik kazao je kako je sreća da je slučaj brzo riješen.

- Došlo je do zabune i tu nema elemenata kaznenog djela ni prekršaja – rekao je za ePodravinu.