Majčin dan u Austriji: Za tri milijuna majki ograničenje slavlja do 20 sati i pokloni od 62 eura

Druga nedjelja u svibnju je u Austriji tradicionalno posvećena majkama i majčinstvu, pa tako i ove godine, uz neke izmjene za koje se je već drugu godinu zaredom pobrinula pandemija koronavirusa. Kako pokazuju podaci negdje oko 70 posto stanovništva u nedjelju će sa svojim majkama, kojih u Austriji ima nešto više od tri milijuna ili točnije 3.089.711, slaviti Majčin dan.

Ali ne kako bi oni htjeli nego po korona pravilima. A to znači da nije sve dozvoljeno. S obzirom da je još uvijek do 19. svibnja na snazi „policijski sat“ od 20 sati navečer do 6 ujutro, majke se može posjećivati, s njima izaći ili otići na izlet te slaviti njihov dan „samo“ do 20 sati navečer. A kako su ankete pokazale 10,2 posto Austrijanaca namjerava svoju majku u nedjelju, za koju je najavljena ljetna temperatura, odvesti na izlet u prirodu.

Prema još uvijek važećim ograničenjima kretanja austrijske vlade dozvoljen je susret najviše četiri osobe i šestero maloljetne djece iz dva različita domaćinstva kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru. No, unatoč tim korona ograničenjima Austrijanci se ne daju smetati. Ove su godine odlučili za svoje majke kupiti darove prosječno vrijedne 62 eura. To je, unatoč koronakrize tri eura više nego lani, što je impresionirajuće, tvrde dobri poznavatelji austrijskih (ne)prilika. Zanimljiv je i podatak da u prosjeku muškarci za poklone svojim majkama izdvajaju (80 eura) znatno više nego žene (46 eura).

Najčešći pokloni su cvijeće ili lončanice (33,1 posto), te potom čokolada i slatkiši (12,8 posto). Vrijednosni bonovi su također omiljeni i na trećem su mjestu (11,4 posto). Najgalantniji prema svojim majkama, kako je pokazala istraživačka studija Mindtakea, su Austrijanke i Austrijanci iz južnih austrijskih pokrajina Štajerske i Koruške, koji su ove godine za svoje majke izdvojili 71 euro. Na kraju ljestvice su Donjoaustrijanci i Gradišćanci koji su izdvojili 41 euro. Bečani u prosjeku za darivanje svojih majki izdvojili su 67 eura. Podaci pokazuju da za Majčin dan Austrijanci za darove ukupno potroše 210 milijuna eura. I što na kraju reći nego svim majkama srdačne čestitke za njihov sutrašnji Majčin dan!