Madrid jedina desna metropola na Zapadu

Konzervativna madridska regionalna čelnica Isabel Díaz Ayuso postala je pravi fenomen, zaključili su španjolski mediji nakon što je u utorak uvjerljivo osvojila nove izbore i tako dodatno izdvojila Madrid kao praktički jedini zapadnoeuropski glavni grad u kojem vlada – desnica.

Istodobno joj uspjeh pripisuju i zbog inzistiranja na vrlo blagim mjerama tijekom pandemije. S druge strane, stranke lijevog centra i krajnje ljevice zbrajaju gubitke na izborima, a liberalna stranka centra koja je donedavno slovila kao nova nada španjolske politike potpuno je ispala s popisa relevantnih aktera.

Kraj Pabla Iglesiasa

Konzervativna Narodna stranka (PP) osvojila je prekjučer uvjerljivu većinu sa 65 mandata u regionalnoj skupštini, a u odnosu na regionalne izbore iz 2019. udvostručila je broj glasova i mandata, i to uz rekordnu izlaznost od 71%.

Socijalistička stranka PSOE, čiji je lider državni premijer Pedro Sánchez, dobila je samo 24 mandata, jednako kao i manja regionalna lijeva stranka Más Madrid. Krajnje lijevi Podemos osvojio je deset mandata, što znači da će ljevica ostati bez većine, ali ni PP ne može samostalno vladati regijom u kojoj je na vlasti posljednjih 26 godina. Većina analitičara smatra da će zbog toga krajnje desni Vox, koji je osvojio 13 mandata, morati ili ući u koaliciju s PP-om ili podržati manjinsku desnu vladu.

To bi, naglašavaju mnogi na ljevici, moglo značiti i prvu pravu legitimaciju krajnje desnice u zemlji. Lider Podemosa Pablo Iglesias dao je čak prije nekoliko mjeseci i ostavku na mjesto potpredsjednika državne vlade kako bi se kandidirao na izborima u Madridu, tvrdeći da zbog uspona desnice i Voxa želi spasiti demokraciju. No, zbog slabog rezultata u utorak dao je ostavku i povukao se iz politike. Ayuso je pak na trenutak postala najspominjanije ime u španjolskoj politici. Ima 43 godine i smatraju je zvijezdom u usponu.

Diplomirala je novinarstvo, a politikom se bavi posljednjih deset godina. Najpoznatija je po tomu što se bunila protiv uvođenja strogih mjera u borbi protiv koronavirusa. Iako je njezina regija druga po broju novozaraženih u Španjolskoj, birači su podržali njezin libertarijanski pristup pandemiji.

– Madrid je sloboda, a oni ne razumiju naš način življenja. Zato Sanchez i njegovi kolege ne ulaze u Madrid. Grad se ne može kontrolirati, niti mu zabrane mogu biti nametnute. Sloboda znači da osoba može ponovno početi tisuću puta... – rekla je Ayuso nakon objave rezultata.

Njezina je stranka izbore opisala kao borbu između slobode i komunizma. Šef PP-a Pablo Casado rekao je da pobjeda u Madridu obrazac borbe protiv tzv. sančizma, ali lijeve stranke uzvraćaju desnici da vrlo loše prolazi u mnogim pokrajinama, poput Katalonije.

Zanimljivo je pritom da je Madrid jedan od rijetkih glavnih gradova u Europi u kojem vlada desnica (Ayuso nije gradonačelnica, već upravlja madridskom regijom, ali i sam gradonačelnik je iz PP-a). U Parizu je gradonačelnica ljevičarka, u Rimu antiestablišmentska populistica, u Berlinu socijaldemokrat, u Londonu također ljevičar. U Washingtonu je Joe Biden na izborima dobio više od 90% glasova.

Čak i u Teksasu, gdje je republikanac Donald Trump dobio izbore, u gradovima poput Austina ili Dallasa Biden je odnio više od 60% glasova. Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da se radi gotovo o jedinstvenom slučaju u zapadnoj Europi i da su tri razloga zašto je desnica dominantna u Madridu.

– Španjolska je jedna od rijetkih zemalja u kojoj promjene nisu dolazile iz glavnog grada, već je Madrid uglavnom kasnio za njima. Zatim, postoji u gradu i koncentracija ljudi vezanih uz vlast pa oni imaju interes protiv promjena. Naposljetku, kada su se pojavile centrifugalne sile, poput baskijskog i katalonskog nacionalizma, Madrid se predstavio kao jamac jedinstva nacije – pojašnjava Puhovski.

“Upozorenje za Možemo”

Smatra i da je rezultat ovih izbora većinom takav zato što se ljevica međusobno posvadila u državnoj vladi, a desnica je dobro osmislila kombinaciju apeliranja na ugroženi nacionalni identitet te ugroženu privatnost u lockdownu. Podsjetimo, dio katalonskih nacionalističkih stranaka zagovara borbu za nezavisnost od Španjolske i traži raspisivanje referenduma.

Te su stranke prije dva mjeseca osvojile većinu u Kataloniji. Jedna je od važnih priča nakon izbornih rezultata i krah Ciudadanosa (Građana), liberalne stranke centra koja je neko vrijeme slovila kao najveće osvježenje tamošnje političke scene. U siječnju 2018., prije samo tri godine, bila je vodeća stranka u anketama s 27% podrške.

Prije dvije godine osvojila je u Madridu čak 20 posto glasova te ušla u vladu, a na kraju ju je i srušila i prouzročila izvanredne izbore. No, stranka je u međuvremenu skrenula udesno. Dovelo je to do prevelike sličnosti stranke s PP-om te kraha. U utorak je dobila podršku 3,5% birača i nije osvojila nijedan mandat u skupštini.

– Stranka je bila toliko zadivljena svojim usponom da je zaboravila na organizacijsku politiku koja je ključna, i to ju je koštalo. Bojim se da bi se slična stvar mogla dogoditi i s Možemo u Hrvatskoj – zaključuje Puhovski.

Profil zaposlenih u Hrvatskoj: Prosječna plaća u 2020. bila je 6763 kn, a 7% zaposlenih ima samo osnovno ili niže obrazovanje!