Mađarska u tajnosti donijela prorusku uredbu: Rusima otvorila mogućnost punu pogodnosti

Dok su ostale zemlje Europske unije dobrim dijelom zatvorile vrata za putnike iz Rusije, Mađarska čini suprotno i otvara jednu mogućnost upravo za takve građane – i to radi bez upozorenja. Uredbom mađarske Vlade je sada dozvoljeno građanima Rusije i Bjelorusije da bez komplikacija uđu u Mađarsku, a time i u bezvizni prostor predviđen Šengenskim sporazumom, ali i da se registriraju u Mađarskoj uz pomoć „nacionalne karte“ (National Card).

To im donosi brojne pogodnosti. Kada se registriraju mogu se zaposliti u Mađarskoj bez ograničenja. Kada podnesu prvi zahtjev za odobrenje statusa u Mađarskoj, ne moraju donijeti dokaz da su pronašli posao, što je obvezno za sve ostale gastarbajtere u zemlji, piše Deutsche Welle.

Nije predviđeno ograničenje broja

Isto tako, za razliku od pravila za radnike iz drugih zemalja izvan EU-a, neće biti ograničenja broja „nacionalnih karti“. Karta će vrijediti najprije dvije godine, a onaj tko ju dobije može dovesti obitelj i može boravak produživati svake tri godine i to neograničen broj puta. Neće biti ni testa poznavanja Mađarske. Sve to znači da su vrata Mađarske faktički otvorena za svakoga iz Bjelorusije i Rusije. I to u zemlji čija je migracijska politika usmjerena na obranu od stranaca i u kojoj izbjeglice nemaju šanse podnijeti zahtjev za politički azil, a kamoli da im zahtjev bude odobren. Mađarska ovim potezom ne otvara samo svoja vrata građanima Rusije i Bjelorusije, već i vrata Europske unije kao i vrata zemalja potpisnica Šengenskog sporazuma koji predviđa otvorene granice.

Još jedno podmetanje?

Stručnjaci se pribojavaju da će na ovaj način ruski špijuni najprije dospjeti u Mađarsku, a potom dalje, u Austriju, Njemačku i druge zemlje Europske unije, mimo strogih propisa za ulazak građana Rusije i Bjelorusije u EU. Ne može se naslutiti konkretan povod za donošenje ovakve uredbe. Vlada i ne navodi neko obrazloženje. Primjerice, ruski stručnjaci za izgradnju mađarske nuklearne elektrane Paks 2 mogu i na drugi način ući u zemlju.

Ostaje pretpostavka da je to opet dio neprijateljske mađarske politike prema Europskoj uniji, politike sitnih podmetanja premijera Viktora Orbana, čija je zemlja od početka srpnja na čelu Vijeća Europske unije. Zbog Orbanovih svojevoljnih poteza u pogledu Rusije njegova politika se u EU-u promatra sa zabrinutošću i nailazi na kritiku.

Krišom donijeta uredba

Proruska Vladina uredba donesena je u tajnosti. Naime, odavno postoji „nacionalna karta“ sa svim nabrojanim privilegijama. Do sada je vrijedila za građane Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Moldavije, Srbije, Crne Gore i Ukrajine. Prije nekoliko dana su na listu su diskretno stavljene Bjelorusija i Rusija. Koliko se građana te dvije zemlje već registriralo? Studio Prvog programa njemačke televizije (ARD) u Beču uputio je to pitanje mađarskoj Nacionalnoj generalnoj direkciji za pitanja stranaca. U odgovoru se kaže da je uredba na snazi od 9. srpnja, pa odgovarajuće statistike još nisu napravljene, pa je pitanje preuranjeno.